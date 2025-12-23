Asesinan a exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Ruiz

Erasmo Medina Ruiz, expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, fue asesinado a tiros la mañana de este martes 23 de noviembre en dicho municipio del estado de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el exfuncionario local fue localizado con un disparo en la cabeza.

Lugar de los hechos y primeras versiones

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el hecho violento ocurrió al interior de una vivienda en Xoxocotlán.

Sin embargo, versiones de medios locales señalan que el homicidio se habría cometido en la calle Moctezuma, a escasos metros del Palacio Municipal.

Ante lo ocurrido, autoridades estatales acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias periciales.

En un comunicado oficial, la FGEO detalló que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, se desplegó un equipo multidisciplinario para recabar indicios y avanzar en las investigaciones.

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) lleva a cabo los primeros trabajos de investigación por los hechos en que perdió la vida una persona del sexo masculino identificado como E.R.M.R., expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán.



Asimismo, se abrió la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.

Trayectoria política de Erasmo Medina Ruiz

Erasmo Medina Ruiz fue una figura relevante en la política local de Santa Cruz Xoxocotlán. Militó durante varios años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde donde construyó su carrera política.

Se desempeñó como presidente municipal durante el periodo 2014–2016, encabezando una administración en una de las demarcaciones con mayor crecimiento poblacional del Valle de Oaxaca.

Durante su mandato, Medina Ruiz enfrentó una agenda pública centrada en servicios básicos, desarrollo urbano y seguridad, temas recurrentes entre la población del municipio.

Tras concluir su gestión, mantuvo participación activa en la vida política local, asistiendo a actos públicos y expresando posturas sobre asuntos comunitarios.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer líneas claras de investigación.

La FGEO indicó que las indagatorias continúan.

