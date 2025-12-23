Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
G83d_M3p_Xw_AAZHGJ_bd78cfc4df
Nacional

Asesinan a exalcalde de Santa Cruz Xoxocotlán, Erasmo Medina Ruiz

El expresidente municipal Erasmo Medina Ruiz fue asesinado a tiros en Xoxocotlán, Oaxaca. La Fiscalía estatal ya abrió una carpeta de investigación

  • 23
  • Diciembre
    2025

Erasmo Medina Ruiz, expresidente municipal de Santa Cruz Xoxocotlán, fue asesinado a tiros la mañana de este martes 23 de noviembre en dicho municipio del estado de Oaxaca.

De acuerdo con los primeros reportes, el exfuncionario local fue localizado con un disparo en la cabeza.

Lugar de los hechos y primeras versiones

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO) informó que el hecho violento ocurrió al interior de una vivienda en Xoxocotlán.

Sin embargo, versiones de medios locales señalan que el homicidio se habría cometido en la calle Moctezuma, a escasos metros del Palacio Municipal.

Ante lo ocurrido, autoridades estatales acordonaron la zona y realizaron las primeras diligencias periciales.

En un comunicado oficial, la FGEO detalló que, a través de la Fiscalía Especializada en Delitos de Alto Impacto, se desplegó un equipo multidisciplinario para recabar indicios y avanzar en las investigaciones.

Asimismo, se abrió la carpeta de investigación número 33129/UEIH/2025, con el objetivo de esclarecer el homicidio y determinar responsabilidades.

Trayectoria política de Erasmo Medina Ruiz

Erasmo Medina Ruiz fue una figura relevante en la política local de Santa Cruz Xoxocotlán. Militó durante varios años en el Partido Revolucionario Institucional (PRI), desde donde construyó su carrera política.

Se desempeñó como presidente municipal durante el periodo 2014–2016, encabezando una administración en una de las demarcaciones con mayor crecimiento poblacional del Valle de Oaxaca.

Durante su mandato, Medina Ruiz enfrentó una agenda pública centrada en servicios básicos, desarrollo urbano y seguridad, temas recurrentes entre la población del municipio.

Tras concluir su gestión, mantuvo participación activa en la vida política local, asistiendo a actos públicos y expresando posturas sobre asuntos comunitarios.

Hasta ahora, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni han dado a conocer líneas claras de investigación.

La FGEO indicó que las indagatorias continúan.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_2025_12_20_T135644_002_d719870e73
Caen tres por huachicol en el Istmo; ligan célula al CJNG
Whats_App_Image_2025_12_19_at_1_09_44_AM_a218223265
Conoce algunos homicidios que marcaron a Hollywood
policia_ecuador_futbolista_b5c505f069
Investigan muerte de futbolista del Barcelona de Ecuador
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_ocho_vueltas_d6fc9981bf
Envía Sheinbaum buenos deseos para México por la Navidad
11_armas_sinaloa_0e3a46c14c
Aseguran 11 armas y más de 1,500 cartuchos en Sinaloa
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_12_21_at_11_42_37_PM_a017e2ad35
Nueva ley en Texas endurece requisitos para tramitar placas
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
EH_FOTO_VERTICAL_2025_12_22_T083256_782_15d3787d58
Detiene Fuerza Civil a 'El Betito', sobrino de Osiel Cárdenas
publicidad
×