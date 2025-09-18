Asesinan a exalcalde de Santiago Sochiapan, Veracruz

Ignacio Pablo Sánchez, exalcalde de Santiago Sochiapan, fue asesinado la noche del 17 de septiembre, junto con su colaborador, identificado por las iniciales J. P. M.

Los cuerpos fueron hallados dentro de un inmueble que funcionaba como bodega y que pertenecía al exalcalde, ubicado sobre la carretera. Ambas víctimas presentaban impactos de arma de fuego.

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó que se ha abierto la carpeta de investigación correspondiente, con diligencias a cargo de fiscales, peritos y policías municipales.

FGE INICIA INVESTIGACIÓN TRAS HECHOS OCURRIDOS EN SANTIAGO SOCHIAPAN pic.twitter.com/xPJk08eb51 — FGE Veracruz (@FGE_Veracruz) September 18, 2025

Hasta el momento se desconoce el motivo del crimen, así como la identidad del o los responsables.

El Partido del Trabajo (PT) en Veracruz lamentó la muerte de Sánchez, quien fue su candidato en las pasadas elecciones a la Presidencia Municipal, y exigió el esclarecimiento del caso, así como que los responsables sean llevados ante la justicia. Asimismo, externó sus condolencias y solidaridad a los familiares y amigos del exalcalde.