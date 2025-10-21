Asesinan al alcalde de Pisaflores, Hidalgo, en ataque armado

El presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, Miguel Bahena Solórzano, fue asesinado la noche del lunes durante un ataque armado ocurrido en la comunidad de La Estancia, muy cerca de la cabecera municipal.

De acuerdo con reportes preliminares, dos hombres a bordo de una motocicleta blanca interceptaron al edil y le dispararon en múltiples ocasiones. Bahena recibió al menos cinco impactos de bala antes de que los agresores huyeran del lugar.

El funcionario fue trasladado de inmediato a una clínica particular, pero ya no presentaba signos vitales al momento de su ingreso, confirmó el propio Ayuntamiento de Pisaflores.

Tras el atentado, elementos de la Policía Estatal y Municipal desplegaron un operativo de búsqueda en distintas comunidades y caminos rurales de Pisaflores, con el objetivo de cerrar posibles rutas de escape.

El despliegue se extendió hacia poblados de la Sierra Gorda, mientras agentes de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH) acudieron a la zona del crimen para realizar las primeras diligencias y asegurar el área.

Hasta el momento, no se ha reportado la detención de los responsables, y las autoridades mantienen hermetismo sobre las líneas de investigación.

PVEM condena el crimen y exige justicia inmediata

El Partido Verde Ecologista de México (PVEM), al que pertenecía Bahena Solórzano, emitió un comunicado la noche del lunes en el que expresó su consternación y repudio por el asesinato del edil.

“No podemos permitir que la violencia siga minando la democracia y la seguridad de las comunidades”, señaló el Comité Ejecutivo Nacional del PVEM.

Condenamos enérgicamente el cobarde asesinato de Miguel Bahena Solórzano, presidente municipal de Pisaflores, Hidalgo, y miembro de nuestro instituto político.



Exigimos una investigación inmediata y exhaustiva, que conduzca al castigo de los responsables.… pic.twitter.com/O6nEy0gd7D — Partido Verde (@partidoverdemex) October 21, 2025

El dirigente estatal del partido en Hidalgo, Avelino Tovar Iglesias, también exigió una investigación inmediata, exhaustiva y transparente para esclarecer los hechos y castigar a los responsables.

“Nos solidarizamos con su familia, amigos y con todo el pueblo de Pisaflores. Elevamos nuestras voces para exigir justicia”, expresó el comunicado.

Comentarios