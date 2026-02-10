Asesinan a excoordinador operativo de la CES en Jiutepec

Alfonso Moreno Tacuba, excoordinador operativo de la Comisión Estatal de Seguridad (CES) en Morelos durante la administración de Cuauhtémoc Blanco Bravo, fue asesinado a balazos la noche del martes afuera del fraccionamiento Las Fincas, en Jiutepec.

El ataque ocurrió alrededor de las 20:22 horas cuando Moreno circulaba en un vehículo Suzuki blanco por una de las entradas del fraccionamiento. Fuentes policiacas indicaron que los agresores viajaban en un automóvil Tsuru blanco, sin placas, desde donde dispararon contra la víctima.

Tras la llamada de auxilio de vecinos que escucharon las detonaciones, elementos policiales se trasladaron al lugar y encontraron al exfuncionario herido. Aunque se solicitó la intervención de paramédicos, al llegar confirmaron que Moreno Tacuba ya había fallecido debido a los impactos de bala.

Investigaciones en curso

Personal de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y del Servicio Médico Forense (Semefo), adscritos a la Fiscalía General del Estado (FGE), arribaron al sitio para realizar las diligencias correspondientes. La zona fue acordonada mientras se recababan evidencias para esclarecer el homicidio.

Se informó que tras el ataque, Moreno perdió el control de su unidad y se impactó contra una propiedad dentro del fraccionamiento. Los agresores lograron darse a la fuga con rumbo desconocido.

Durante la administración de Cuauhtémoc Blanco (2018-2024), Alfonso Moreno Tacuba se desempeñó como subinspector y coordinador operativo de la CES, la cual estuvo encabezada por el vicealmirante en retiro José Antonio Ortiz Guarneros, enviado por el gobierno federal.

