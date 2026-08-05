La grabación del homicidio se difundió rápidamente en plataformas digitales, provocando indignación y condolencias por parte de sus seguidores

Inicio / Nacional / Asesinan a influencer de Culiacán mientras estaba en vivo

El creador de contenido César Gastélum fue asesinado a balazos la noche de este martes en la zona del Desarrollo Urbano Tres Ríos, en Culiacán. El crimen ocurrió mientras la víctima realizaba una transmisión en vivo para sus redes sociales.

Según los reportes oficiales y lo registrado en el video, Gastélum se encontraba al exterior de un restaurante de comida rápida acompañado por dos personas.

En ese momento, dos sujetos a bordo de una motocicleta se aproximaron al lugar; uno de ellos descendió, lo encañonó con un arma corta y le disparó en la cabeza.

Al sitio acudieron paramédicos y elementos de distintas corporaciones de seguridad, quienes confirmaron el deceso y acordonaron la escena del crimen. Personal pericial inició con el levantamiento de indicios e integró la carpeta de investigación correspondiente para dar con los responsables.

La grabación del homicidio se difundió rápidamente en plataformas digitales, provocando indignación y condolencias por parte de sus seguidores.

¿Quién era César Gastélum?

César Gastélum era conocido en la entidad por publicar videos cómicos, interpretar canciones e interpretar personajes populares entre su audiencia, como el "Profe Alducin" y "El Padre".

Este ataque se enmarca dentro de la ola de violencia que impacta a Sinaloa tras la detención de Ismael "El Mayo" Zambada en 2024, hecho que desató una constante disputa territorial entre las facciones de La Mayiza y Los Chapitos.