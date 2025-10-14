Cerrar X
Nacional

Asesinan a Gabriela Mejía, exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima

La también exregidora del PRI fue atacada a tiros mientras viajaba en un vehículo. La Fiscalía estatal abrió una investigación con perspectiva de género

  • 14
  • Octubre
    2025

Este martes la exalcaldesa de Cuauhtémoc, Colima, Gabriela Mejía, fue asesinada a tiros mientras viajaba en un vehículo junto a otra persona, la cual, de acuerdo a los primeros reportes, resultó lesionada.

Tras el ataque, la Fiscalía de Colima emitió un comunicado en el que informaba del inicio de una investigación “con perspectiva de género”.

Los hechos tuvieron lugar la tarde de este martes en una calle en la colonia El Cariño, en el municipio de Cuauhtémoc.

Previo al ataque, sujetos armados interceptaron el vehículo para seguidamente abrir fuego.

Según los primeros reportes, la exalcaldesa iba acompañada de su hermano, quien conducía el automóvil y resultó lesionada. Sin embargo, la identidad de esta segunda persona no ha sido confirmada.

La Fiscalía también señaló que las autoridades ya se encuentran en el lugar para realizar las investigaciones correspondientes en coordinación con autoridades federales.

Por su parte, la gobernadora de Colima, Indira Vizcaíno, realizó una publicación en su cuenta de X en donde condenó la agresión y prometió una investigación “exhaustiva y expedita” del suceso.

“Expreso mi repudio y mi pesar ante este hecho de violencia. He exigido a la Fiscalía General del Estado de Colima una investigación exhaustiva y expedita sobre este hecho; y a la Secretaría de Seguridad Pública le he instruido que colabore con todas las herramientas a su alcance en dicha investigación", se leía en la publicación.

Gabriela Mejía fue alcaldesa del municipio de Cuauhtémoc entre 2021 y 2024.

En las elecciones de 2024 buscó reelegirse, representando al PRI en alianza con el PAN, aunque no logró ganar. Posteriormente, asumió un cargo como regidora por el PRI en el mismo municipio.


Comentarios

Etiquetas:
