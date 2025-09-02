Asesinan al subsecretario del Bienestar en Guerrero

Este martes, las autoridades de Guerrero confirmaron la muerte del subsecretario del Bienestar del estado, Hossein Nabor Guillén.

La Fiscalía de Guerrero confirmó este mismo martes el inicio de las investigaciones de la muerte del funcionario, quien fue víctima de un ataque armado.

Los primeros informes señalan que Nabor Guillén fue atacado a balazos en las inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein 'N', ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero", dijo la institución en sus redes sociales.

Hossein Nabor fue presidente municipal de Tixtla de 2016 a 2018 y en junio de 2018 y durante 2024 participó para convertirse en diputado local, pero después de perder la contienda se incorporó a la Secretaría del Bienestar.

Información en desarrollo...

