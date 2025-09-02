Cerrar X
nacional_hossein_nabor_guillen_44ef1f3fdd
Nacional

Asesinan al subsecretario del Bienestar en Guerrero

Hossein Nabor Guillén fue atacado a balazos en Tixtla; la Fiscalía de Guerrero ya investiga el homicidio del exalcalde y actual funcionario estatal

  • 02
  • Septiembre
    2025

Este martes, las autoridades de Guerrero confirmaron la muerte del subsecretario del Bienestar del estado, Hossein Nabor Guillén.

La Fiscalía de Guerrero confirmó este mismo martes el inicio de las investigaciones de la muerte del funcionario, quien fue víctima de un ataque armado.

Los primeros informes señalan que Nabor Guillén fue atacado a balazos en las inmediaciones de la carretera Chilpancingo-Tixtla.

"La Fiscalía General del Estado de Guerrero informa que se encuentra realizando actos de investigación en torno al homicidio calificado de Hossein 'N', ocurrido la tarde de este martes en el municipio de Tixtla de Guerrero", dijo la institución en sus redes sociales.

Hossein Nabor fue presidente municipal de Tixtla de 2016 a 2018 y en junio de 2018 y durante 2024 participó para convertirse en diputado local, pero después de perder la contienda se incorporó a la Secretaría del Bienestar.

Información en desarrollo...


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

df49d994_ccc8_43cf_b724_a6fc63583dae_c9595cd402
Incorporan a más de 47 mil mujeres a Pensión Bienestar
semana_salud_3a6eddf396
Lanza México Semana de Salud con meta de 20 millones de personas
clases_canceladas_2d0251c233
Suspenden regreso a clases en cuatro estados de México
publicidad

Últimas Noticias

AP_25246126959775_c75ac1a218
Trump no puede usar Ley de Enemigos Extranjeros, dice corte
0c90d377_9768_43b5_9c9a_7de8e705a4ac_e1d8f2ce4f
Ayudan mujeres policías de Escobedo a parto en casa
AP_25246527549276_9dbab93207
Neves usará el dorsal 21 de Jota con Portugal en honor al jugador
publicidad

Más Vistas

nl_carpool_904746fbc7
NL apuesta por carpool para aliviar tráfico; San Pedro lo inicia
Whats_App_Image_2025_09_02_at_12_47_09_AM_0c1ba6fa40
Le apuesta NL a los carriles para vehículos de alta ocupación
FB_IMG_1755030336640_6b82bc42ee
Festejan a la Virgen de los Remedios, patrona de Tlalnepantla
publicidad
×