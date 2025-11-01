Cerrar X
G4s_Pj_Dj_Wg_AAY_Bx_O_de2ed75197
Nacional

Asesinan en La Ruana a sobrino de Hipólito Mora

En un ataque armado ocurrido la noche del viernes en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, fue asesinado Alejandro Torres Mora

  • 01
  • Noviembre
    2025

En un ataque armado ocurrido la noche del viernes en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, fue asesinado Alejandro Torres Mora, sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora.

De acuerdo con denuncias de su tío Guadalupe Mora, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo criminal Los Viagras.

Torres Mora fue atacado dentro de su domicilio, donde también murió su esposa, cuya identidad no ha sido revelada. En el hecho, una tercera persona resultó herida.

Con este crimen, ya suman tres los miembros de la familia Mora Chávez asesinados en ataques directos. El primero fue Manuel Mora, hijo de Hipólito, muerto en 2014 tras un enfrentamiento con el grupo de El Americano.

El segundo fue el propio Hipólito Mora Chávez, asesinado junto con sus escoltas el 29 de junio de 2023. 


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25306253946968_2d1ae9ad58
Policía británica descarta terrorismo tras apuñalamientos en tren
G4wy_R3ag_AA_3_XX_4_c0c0a00012
Sheinbaum condena asesinato del alcalde de Uruapan
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T101838_947_5922bde4cb
Reino Unido planea retirar último título al expríncipe Andrés
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T111453_501_e1268f949d
No habrá trasvase entre El Cuchillo y la Marte R. Gómez: NL
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T110729_393_5f83f21a62
Piden reforzar supervisión sanitaria en barberías y spas
EH_UNA_FOTO_2025_11_02_T105934_305_58151d4830
Jennifer Lawrence se replantea opinar sobre política
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_2025_10_31_T132647_774_8103239f92
Revientan federales narcolaboratorios en Escobedo, NL
INFO_7_UNA_FOTO_1_45cd0dd0b5
Se reúne con gobernador por recuperación por lluvias en Puebla
Whats_App_Image_2025_10_30_at_7_01_10_PM_1896d1b32c
Alertan sobre fraudes con donación de sangre en Nuevo Laredo
publicidad
×