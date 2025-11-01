Asesinan en La Ruana a sobrino de Hipólito Mora

En un ataque armado ocurrido la noche del viernes en la tenencia de Felipe Carrillo Puerto, mejor conocida como La Ruana, fue asesinado Alejandro Torres Mora, sobrino del exlíder de autodefensas Hipólito Mora.

De acuerdo con denuncias de su tío Guadalupe Mora, el ataque habría sido perpetrado por presuntos integrantes del grupo criminal Los Viagras.

Torres Mora fue atacado dentro de su domicilio, donde también murió su esposa, cuya identidad no ha sido revelada. En el hecho, una tercera persona resultó herida.

Con este crimen, ya suman tres los miembros de la familia Mora Chávez asesinados en ataques directos. El primero fue Manuel Mora, hijo de Hipólito, muerto en 2014 tras un enfrentamiento con el grupo de El Americano.

El segundo fue el propio Hipólito Mora Chávez, asesinado junto con sus escoltas el 29 de junio de 2023.

Comentarios