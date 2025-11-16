Asesinan en Quintana Roo a elemento de la FGE

Un policía de investigación de la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo fue ejecutado la madrugada de este domingo en la zona centro de Cancún, cuando se disponía a abordar su vehículo particular estacionado en la Plaza de Toros.

El ataque ocurrió horas después de que fuerzas de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina, detuvieran a dos presuntos narcomenudistas vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un supuesto operador y distribuidor de armas en cuatro municipios de la zona norte. En ese operativo también se aseguró un arsenal de armas y drogas.

FGE confirma apertura de investigación

A través de un comunicado, la FGE informó el inicio de una carpeta por homicidio calificado, reservando la identidad del agente asesinado.

“Se intensifican las acciones de investigación para ubicar y asegurar a el o los responsables”, señaló la dependencia, reiterando su compromiso con la procuración de justicia y la cero impunidad.

Así ocurrió el ataque

Los primeros reportes indican que la víctima, identificada extraoficialmente como Altamirano Olarte, salió de un centro nocturno alrededor de las 4:00 horas acompañado de otra persona.

Al llegar a su vehículo fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

El policía quedó sin vida junto a su automóvil, que estaba con ambas puertas delanteras abiertas.

La persona que lo acompañaba no fue localizada.

Testigos llamaron al 911, por lo que agentes de investigación acudieron al sitio, aunque el oficial ya no presentaba signos vitales.

Comentarios