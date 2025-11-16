Cerrar X
32_0188f4e1dd
Nacional

Asesinan en Quintana Roo a elemento de la FGE

Un policía de investigación de la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo fue ejecutado la madrugada de este domingo

  • 16
  • Noviembre
    2025

Un policía de investigación de la Unidad de Narcomenudeo de la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo fue ejecutado la madrugada de este domingo en la zona centro de Cancún, cuando se disponía a abordar su vehículo particular estacionado en la Plaza de Toros.

El ataque ocurrió horas después de que fuerzas de seguridad, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Marina, detuvieran a dos presuntos narcomenudistas vinculados al Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), entre ellos un supuesto operador y distribuidor de armas en cuatro municipios de la zona norte. En ese operativo también se aseguró un arsenal de armas y drogas.

FGE confirma apertura de investigación

A través de un comunicado, la FGE informó el inicio de una carpeta por homicidio calificado, reservando la identidad del agente asesinado.

“Se intensifican las acciones de investigación para ubicar y asegurar a el o los responsables”, señaló la dependencia, reiterando su compromiso con la procuración de justicia y la cero impunidad.

Así ocurrió el ataque

Los primeros reportes indican que la víctima, identificada extraoficialmente como Altamirano Olarte, salió de un centro nocturno alrededor de las 4:00 horas acompañado de otra persona.
Al llegar a su vehículo fue interceptado por sujetos armados, quienes le dispararon en repetidas ocasiones.

El policía quedó sin vida junto a su automóvil, que estaba con ambas puertas delanteras abiertas.

La persona que lo acompañaba no fue localizada.

Testigos llamaron al 911, por lo que agentes de investigación acudieron al sitio, aunque el oficial ya no presentaba signos vitales.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_17_T165944_738_202ab0a82c
Capturan a sospechoso de asalto en joyería de Saltillo
INFO_7_UNA_FOTO_15_3d35e4e923
Dan formal prisión a 'El Cucho' por secuestro de periodista
Whats_App_Image_2025_11_14_at_4_13_29_PM_0246a50b4b
Detienen a miembro de la Guardia Estatal por violación a la Ley
publicidad

Últimas Noticias

AP_25322032048184_ad36b972c6
Trump demanda a California por ley que prohíbe máscaras a agentes
INFO_7_UNA_FOTO_23_9a97b67e8a
Celebran con cabalgata aniversario de fundación de Santa Catarina
nacional_marcha_gen_z_51dd8d15d3
PRI ofrece defensa legal a detenidos tras marcha en el Zócalo
publicidad

Más Vistas

INFO_7_UNA_FOTO_6_5598fb13a2
Detienen a Marco Antonio 'N' por presunta violencia familiar
EH_FOTO_VERTICAL_2025_11_16_T135049_633_41fbfdfcd7
Cierres viales en Monterrey por desfile del 20 de Noviembre
EH_CONTEXTO_33_57d3e9328b
Balean "El Jerry" en Sinaloa; influencer presumía armas en redes
publicidad
×