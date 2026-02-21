Podcast
Nacional

Asesinan a matrimonio poblano tras viaje a Tlaxcala

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que abrió una carpeta de investigación tras la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Karina y Alexandro

  • 21
  • Febrero
    2026

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que abrió una carpeta de investigación tras la desaparición y posterior hallazgo sin vida de Karina de Los Ángeles y Alexandro Agustín Tello, ambos de 50 años, quienes fueron vistos por última vez el 19 de febrero de 2026 en Tlaxcala, a donde habían viajado para celebrar un cumpleaños.

De acuerdo con los datos recabados por familiares y autoridades, la pareja se encontraba en ese estado la noche de su desaparición. Imágenes de videovigilancia y registros de geolocalización en tiempo real permitieron establecer que fueron privados de la libertad en el municipio de Tlaxco, donde sus teléfonos celulares dejaron de registrar actividad alrededor de las 18:30 horas del 20 de febrero.

Hallazgo en zona limítrofe

Las investigaciones preliminares señalan que los hechos ocurrieron en territorio tlaxcalteca y que posteriormente los cuerpos fueron localizados en un paraje ubicado en la zona limítrofe entre Puebla y Tlaxcala.

“Lamentamos profundamente este hecho ocurrido en el estado de Tlaxcala”, informó la dependencia estatal, al reiterar que la Fiscalía especializada en desaparición forzada y cometida por particulares encabeza las indagatorias.

La institución subrayó que mantiene coordinación interinstitucional para esclarecer el caso y reafirmó su compromiso de garantizar justicia y seguridad a las familias poblanas.

Condena de la IBERO Puebla

La Universidad Iberoamericana Puebla expresó su condena por el asesinato de Karina de Los Ángeles y Alexandro Agustín Tello, quienes formaban parte del Instituto Oriente de Puebla A.C.

A través de un comunicado, la institución señaló que se une al duelo y acompañamiento de la comunidad afectada. Asimismo, hizo un llamado a las autoridades para que se realicen las investigaciones necesarias que permitan esclarecer los hechos y garantizar el acceso a la justicia.

“Exigimos justicia, reparación de los daños para las personas afectadas y garantías del derecho a una vida segura y libre de violencia para todas las personas”, expresó la universidad.

La IBERO Puebla reiteró la importancia de que estos hechos no queden impunes y subrayó la necesidad de fortalecer las condiciones de seguridad en la región.


