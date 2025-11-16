Cerrar X
Asesinan a tres integrantes de una familia en Guadalupe

Una madre, un padre y su hija fueron asesinados con arma blanca, la madrugada de este domingo, dentro de su casa en Villas de San Sebastián, Guadalupe

  • 16
  • Noviembre
    2025

Tres integrantes de una familia, -madre, padre e hija-, fueron encontrados sin vida con heridas de arma blanca al interior de su domicilio, en la colonia Villas de San Sebastián, en Guadalupe.

Trascendió que una discusión entre el matrimonio escaló hasta las agresiones físicas y la posterior tragedia.

La disputa, se informó extraoficialmente, estaría relacionada con un problema de celos.

Y es que la esposa habría encontrado unos mensajes en el celular de su marido que sugerían una infidelidad.

Se dijo que la hija de ambos trató de intervenir cuando comenzaron las agresiones.

La joven, detalló una fuente, llamó a su ex esposo ya que temía por la integridad de su bebé, que también se encontraba en la casa.

Al arribo del hombre las tres personas ya no contaban con signos vitales, mientras que el infante se encontraba con bien.

Fue a las 3:00 de la mañana del domingo cuando se reportaron las muertes, en la vivienda marcada con el número 436 de la calle San Miguel.

Al interior se localizó  además un cuchillo ensangrentado.

Las personas fallecidas fueron identificadas como Estela Medina de 54 años; Ricardo Maldonado de 58; y Tania Abigail de 29.

Una de las líneas de investigación de la autoridad es si alguno de los integrantes cometió los crímenes para posteriormente arrebatarse la vida.

Se dijo que el Grupo de Feminicidios de la Fiscalía General de Justicia se desplegó hasta el sector para indagar el caso.


