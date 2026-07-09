Así impactará fenómeno de 'El Niño', según Servicio Meteorológico

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscarán prevenir a la ciudadanía sobre fenómenos naturales a través de alertas en celulares

Ante el inicio de la temporada de lluvias en México, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció que se espera que el fenómeno de "El Niño" llegue con gran intensidad para el 2026 y 2027.

"Que haya lluvias más intensas, particularmente en el norte de México, hacia finales del año. Y también la probabilidad de que haya más ciclones, incluso más intensos. Si van a llegar a la costa o no, no se puede saber hasta unos días antes".

De acuerdo con el coordinador general del Servicio Meteorológico Nacional, Fabián Vázquez Romaña, se prevé que "El Niño" se fortalezca para los próximos meses de septiembre y octubre, por lo que se pronostican entre 18 y 21 ciclones tropicales para el océano Pacífico y el océano Atlántico podría presentar entre 11 y 15.

"No quiere decir que todo estos ciclones van a entrar al país, simplemente que vamos a tener mayor frecuencia de formación pero muchos se van a alejar de la costa y muchos probablemente se acerquen".

Afirmó que no solo serán las fuertes precipitaciones en gran parte del país las que sufran el impacto del fenómeno, sino que de mayo a octubre se prevé una temporada de sequía en el centro y sur del país durante el verano.

Explicó que el nombre de "El Niño" se origina por los descubridores de este fenómeno natural, quienes eran pescadores de la costa de Perú y asociaron que su pico más fuerte ocurría en diciembre, por lo que lo relacionaron con el "Niño Jesús".

CNPC detalla despliegues ante temporada de lluvias

Por su parte, la titular de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC), Laura Velázquez, dio a conocer las acciones que se despliegan durante la temporada de lluvias en México para mitigar los efectos de "El Niño".

Seguimiento de avisos del Servicio Meteorológico Nacional

Actualización de mapas de riesgo

Desazolve de ríos, canales, drenajes y alcantarillas

Activación de refugios temporales

Identificación y evaluación de riesgos

Sistemas de alerta temprana

Comunicación de riesgo a la población

Instalación de refugios temporales

Incentivar participación para fortalecer la resistencia a la vivienda

Movilización de equipos especializados en atención de emergencias y desastres

Habilitar planes de auxilio a la población

Velázquez Alzúa reiteró la instalación de 17 puestos de comando encabezados por los respectivos gobernadores de las entidades costeras para analizar las zonas de riesgo.

Buscarán alertar sobre fenómenos meteorológicos a través de celulares

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que buscarán prevenir a la ciudadanía sobre fenómenos naturales a través de alertas en celulares con el "Protocolo de Alerta Común".

En colaboración con el Servicio Meteorológico Nacional, se buscará prever por medio de diversos tipos de información antes y durante la llegada del fenómeno natural, tal y como lo hacen en materia sismológica, sin importar el sistema operativo o línea telefónica en la que se esté registrado.

Destacó que solo Estados Unidos y Chile cuentan con este tipo de sistema de alerta en América.