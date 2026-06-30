El Horizonte - La verdad como es
Nacional

Inicio / Nacional / Sismo de magnitud 6.1 sacude al estado de Sinaloa

Sismo de magnitud 6.1 sacude al estado de Sinaloa

Se informó que el sismo se percibió en los municipios de Guasave y Culiacán, así como en las entidades de Baja California Sur y Durango

Por Diana Valeria Leyva | 30 Junio 2026

Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la tarde de este martes al estado de Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, este movimiento telúrico se registró a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, con una profundidad de 5 kilómetros. 

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo se percibió en los municipios de Guasave y Culiacán, así como en las entidades de Baja California Sur y Durango.

En el municipio de Guasave se percibió de manera fuerte por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de afectaciones. Mientras que en Culiacán se efectuó el desalojo en edificios, sin reporte de afectaciones.

Registran réplica de sismo de magnitud 4.1 

De nueva cuenta, se registró una réplica de 4.9 de magnitud hacia el suroeste del municipio de Gabriel Leyva Solano, con una profundidad de 5 kilómetros.

Gobernadora de Sinaloa instruye a la activación de protocolos

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que instruyó al personal de Protección Civil del Estado para activar los protocolos correspondientes.

Ante esta situación, se pide que se mantengan los despliegues correspondientes en las zonas afectadas, mientras que a los ciudadanos se les pide que sigan informados por los canales oficiales.

 

 

- Información en desarrollo -

Comentarios