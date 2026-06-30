Sismo de magnitud 6.1 sacude al estado de Sinaloa

Se informó que el sismo se percibió en los municipios de Guasave y Culiacán, así como en las entidades de Baja California Sur y Durango

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Un sismo de magnitud 6.1 sacudió la tarde de este martes al estado de Sinaloa.

De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, este movimiento telúrico se registró a 116 kilómetros al suroeste de Guasave, con una profundidad de 5 kilómetros.

SISMO Magnitud 6.1 Loc. 116 km al SUROESTE de GUASAVE, SIN 30/06/26 13:45:36 Lat 24.712 Lon -109.130 Pf 5.0 km — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) June 30, 2026

Por su parte, la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) informó que el sismo se percibió en los municipios de Guasave y Culiacán, así como en las entidades de Baja California Sur y Durango.

⚠️Abrimos hilo para informarte sobre el monitoreo realizado por el Centro Nacional de Comunicación y Operación (#CENACOM) de esta @CNPC_MX, a las Unidades Estatales de #ProtecciónCivil, tras el #sismo magnitud 6.1 en #Sinaloa:



🧵 pic.twitter.com/N5leesImYU — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) June 30, 2026

En el municipio de Guasave se percibió de manera fuerte por la población, con algunas evacuaciones en edificios públicos, sin reporte de afectaciones. Mientras que en Culiacán se efectuó el desalojo en edificios, sin reporte de afectaciones.

Registran réplica de sismo de magnitud 4.1

De nueva cuenta, se registró una réplica de 4.9 de magnitud hacia el suroeste del municipio de Gabriel Leyva Solano, con una profundidad de 5 kilómetros.

SISMO Magnitud 4.9 Loc. 115 km al SUROESTE de G LEYVA SOLANO(BENITO J), S 30/06/26 14:29:34 Lat 24.746 Lon -109.171 Pf 5.0 km — Sismológico Nacional (@SSNMexico) June 30, 2026

Gobernadora de Sinaloa instruye a la activación de protocolos

La gobernadora interina de Sinaloa, Yeraldine Bonilla, afirmó que instruyó al personal de Protección Civil del Estado para activar los protocolos correspondientes.

Se ha registrado un sismo hace unos momentos, con epicentro al suroeste de Guasave, Sinaloa. He instruido a personal de Protección Civil de todo el estado a activar los protocolos de revisión y monitoreo correspondientes.



Les pedimos mantenerse atentos únicamente a la… — Yeraldine Bonilla Valverde (@YeralBonillaV) June 30, 2026

Ante esta situación, se pide que se mantengan los despliegues correspondientes en las zonas afectadas, mientras que a los ciudadanos se les pide que sigan informados por los canales oficiales.

- Información en desarrollo -