Ve Sheinbaum beneficios para México tras acuerdo entre EUA e Irán

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que un eventual acuerdo entre Estados Unidos e Irán representa una noticia positiva para la estabilidad económica global y podría generar beneficios directos para México, especialmente en materia energética y fiscal.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria federal expresó su expectativa de que las negociaciones entre ambos países lleguen a buen puerto y permitan reducir las tensiones que durante los últimos meses impactaron los mercados internacionales.

“Qué bueno, esperemos que se firme realmente este acuerdo. Siempre que se construye paz en el mundo lo celebramos”, afirmó.

Sheinbaum explicó que uno de los efectos más inmediatos del entendimiento entre Washington y Teherán sería la estabilización del precio internacional del petróleo.

Recordó que durante los momentos más tensos del conflicto el barril de crudo superó los $100 dólares, mientras que actualmente ronda los 80 dólares.

“El petróleo está hoy a 80 dólares el barril. Llegó a estar a más de 100”, señaló.

Indicó que una menor presión sobre los precios energéticos ayudaría a las finanzas públicas mexicanas, ya que el Gobierno federal mantiene mecanismos para evitar incrementos abruptos en el costo de las gasolinas y el diésel.

“Va a ayudar porque en este momento estamos apoyando, subsidiando el precio de la gasolina y el diésel al no cobrar el IEPS o una parte del IEPS”, explicó.

Añadió que una mayor estabilidad en los mercados permitiría fortalecer la recaudación federal.

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La reapertura de Ormuz aliviaría problemas de abasto

También destacó la importancia estratégica del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas para el transporte de petróleo a nivel mundial.

Según explicó, el conflicto no solo había generado aumentos en los precios del crudo, sino también dificultades de suministro para diversas regiones.

“Hay países que ya no solo tenían un problema de precio alto del petróleo, sino de acceso, de abasto”, comentó.

En ese sentido, consideró que la reapertura total de la ruta marítima facilitará nuevamente el flujo energético hacia mercados clave.

“Al abrirse el estrecho de Ormuz, nuevamente existe la posibilidad de acceder al petróleo, principalmente para los países asiáticos y también para Europa”, finalizó.

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