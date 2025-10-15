Cerrar X
Atienden 43% de incidencias en carreteras tras lluvias

La SICT informa que se han atendido 161 de 376 incidencias en carreteras tras las lluvias, representando un 43% de avance. Se han liberado 25 caminos

  • 15
  • Octubre
    2025

El secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), Jesús Antonio Esteva Medina, informó que tras las lluvias intensas de la semana pasada, se han atendido 161 de las 376 incidencias registradas en carreteras estatales, municipales y caminos alimentadores, lo que representa un 43% de avance.

“Tenemos 376 incidencias o interrupciones, atendidas 161, 118 en proceso de atención y el día de ayer se liberaron ya 25, es decir, ya hubo paso, aunque sea provisional”, señaló.

Durante la conferencia matutina, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum, el funcionario señaló que ayer se liberaron 25 caminos afectados y que los trabajos continuarán hasta restablecer completamente el tránsito en todas las vías.

En Hidalgo se registraron 244 incidencias, 114 caminos ya fueron reabiertos, 83 parcialmente y 47 permanecen cerrados, además 22 puentes presentan afectaciones, mientras que 111 localidades continúan incomunicadas.

En la entidad trabajan 155 máquinas y 310 trabajadores distribuidos en 99 frentes.

Puebla contabiliza 33 incidencias, de las cuales cuatro ya fueron atendidas, 14 caminos están abiertos parcialmente y 15 cerrados, con 29 comunidades aisladas, en dicha entidad se movilizan 34 máquinas y 80 trabajadores.

En Querétaro disminuyeron las comunidades incomunicadas, con dos caminos abiertos parcialmente y 28 cerrados.

San Luis Potosí logró abrir un camino pendiente, quedando únicamente dos carreteras cerradas, y en Veracruz se registraron 45 incidencias, 21 caminos abiertos totalmente, 17 parcialmente y siete cerrados.

Cabe señalar que las comunidades de Ilamatlán permanecen aisladas por la afectación del puente Tecomatlán.

Para acelerar la atención, la SICT incrementó el número de maquinaria y personal en los cinco estados afectados, actualmente operan 681 máquinas y 5 mil 417 trabajadores en 141 frentes de trabajo, incluyendo apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina.

Además, se utilizan 41 helicópteros para realizar puentes aéreos hacia comunidades aisladas y se mantiene comunicación constante con gobiernos estatales y empresas privadas para limpieza, remoción de escombros y reparación de carreteras.

Por otra parte, el secretario destacó que 54 puentes presentan daños y que se realizan evaluaciones especializadas para determinar los planes de reparación.


