Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_12_23_T122553_313_0669f69c13
Nuevo León

Atienden a más de 3 mil personas en Operativo Carrusel

Nuevo León ha atendido a más de 3 mil personas vulnerables con Operativos Carrusel durante noviembre y diciembre para mitigar efectos del frío

  • 23
  • Diciembre
    2025

El Secretario General de Gobierno, Miguel Ángel Flores Serna, informó que Protección Civil de Nuevo León ha intensificado la implementación de los Operativos Carrusel durante los meses de noviembre y diciembre de 2025, como parte de las acciones preventivas ante las bajas temperaturas.

De acuerdo con el funcionario estatal, un total de 3 mil 480 personas en situación vulnerable han sido atendidas mediante estos operativos.

De ellas, 22 fueron trasladadas a albergues, además de que se brindaron dos atenciones médicas.

“Son operativos clave que se realizan en distintos puntos del Área Metropolitana”, señaló Flores Serna.

Puntos estratégicos de atención

Los operativos se han desplegado en al menos una decena de puntos estratégicos, entre ellos hospitales públicos, donde muchas personas permanecen al exterior en espera de información sobre pacientes internados.

Asimismo, las brigadas recorren carreteras, autopistas y el Centro de Monterrey, con el objetivo de ubicar y auxiliar a personas expuestas a las bajas temperaturas.

Entrega de apoyos ante el frío

Entre las acciones que realiza Protección Civil se encuentra la entrega de bebidas calientes y cobijas, como medida para reducir los riesgos a la salud cuando el termómetro desciende por debajo de los 10 grados centígrados.

Los Operativos Carrusel iniciaron el 11 de noviembre y continuaron los días 1, 15 y 16 de diciembre, coincidiendo con el ingreso de frentes fríos a la entidad.

El Secretario General de Gobierno aseguró que las autoridades no bajarán la guardia y mantendrán los operativos activos durante los próximos frentes fríos.

“Seguiremos adelante con los Operativos Carrusel de Protección Civil para proteger a las personas, porque cuidar la vida y la integridad de todas y todos los neoleoneses es una prioridad”, concluyó.


Comentarios

publicidad
publicidad

Notas Relacionadas

IMG_1106_73f682673d
Decenas de personas pasarán Nochebuena afuera de la Clínica 4
IMG_1737_f01f9fe235
Invitan Samuel García y Mariana Rodríguez a la Macro Navidad
EH_UNA_FOTO_094001a4b2
Entrega policías de San Pedro juguetes navideños a familias
publicidad

Últimas Noticias

avion_marina_semar_estrella_desploma_galveston_texas_295a2f3dec
Padre de menor que falleció en accidente aéreo viaja hacia EUA
bolsonaro_5a2abc616a
Jair Bolsonaro abandona reclusorio para tener cirugía
Epstein_7a223e4d53
EUA dice que necesita unas semanas para publicar archivos Epstein
publicidad

Más Vistas

cierre_julio_cepeda_gonzalitos1_fe325e5ebd
Cierra juguetería de Gonzalitos y se despide una tradición regia
denuncia_autobuses_frontera_e97e655e9c
Denuncian fraude en línea de autobuses en Monterrey
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_14715faae9
Presume Tesla en 'piloto automático' para evadir antialcohólicas
publicidad
×