Atienden a familia damnificada por fenómeno meteorológico

Elementos de Protección Civil de Matamoros se trasladaron a la comunidad Control para participar en las labores de limpieza y retiro de escombros, luego de que una vivienda fuera destruida por un remolino durante las lluvias registradas la mañana del sábado.

La intervención de las autoridades forma parte del seguimiento al caso que impactó a los habitantes de la zona, donde los fuertes vientos arrancaron una casa de madera en la que se encontraba la familia Lozoya.

Personal de distintas dependencias trabaja actualmente en la atención de los daños ocasionados por este fenómeno meteorológico.

Durante el incidente, Macario Lozoya, Rosario “Chayo” Lozoya y Fidel Lozoya, conocido como “Macarín”, resultaron lesionados tras ser sorprendidos por la fuerza del remolino, que levantó la estructura de su hogar.

Los tres recibieron atención médica luego de lo ocurrido. Además de las afectaciones físicas, la familia perdió la mayoría de sus pertenencias, entre ellas ropa, muebles y alimentos.

Ante esta situación, continúa activa una campaña de apoyo ciudadano, mientras autoridades y vecinos mantienen esfuerzos conjuntos para remover los restos de la vivienda y brindar respaldo a los afectados.

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