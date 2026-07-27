Atribuye FGR a Ruffo cargo directivo en empresa investigada

Según la Fiscalía su presunta participación en INGEMAR no habría sido solo como accionista, sino que habría sido secretario del Consejo de Administración

La investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) sobre una presunta red de contrabando de combustibles incorpora un nuevo elemento respecto del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel. Según la dependencia, su presunta participación en INGEMAR, S.A. de C.V., una de las empresas que forman parte de la investigación, no se habría limitado a figurar como accionista, sino que para 2021 también habría sido designado Secretario del Consejo de Administración.

La dependencia detalló que habría tenido la participación del exmandatario dentro de la estructura de esa sociedad mercantil. De acuerdo con la carpeta de investigación INGEMAR fue constituida en agosto de 2018 en la Ciudad de México por José Merino Valdés Cuervo y las personas morales Dragados y Puertos, S. de R.L. de C.V., y Servicios Portuarios, S.A. de C.V.

Apenas dos meses después de la constitución de la empresa, sostienen que durante una asamblea celebrada en octubre de 2018, Ruffo Appel presuntamente se incorporó al capital variable de la sociedad, con lo que habría iniciado su participación dentro de la empresa.

Dicen que para 2021 el exgobernador ya figuraba como accionista y además habría sido designado Secretario del Consejo de Administración, un cargo que, de acuerdo con la FGR, implicaba participar junto con José Merino Valdés Cuervo en la conducción de la empresa, su representación legal y la toma de decisiones estratégicas.

La Fiscalía presenta estos datos como parte de la investigación que mantiene abierta por la presunta operación de una red de contrabando de combustibles. Los señalamientos forman parte de la hipótesis del Ministerio Público y deberán ser desahogados durante el proceso judicial.