Nacional

Explosión en Coahuayana fue activada a distancia: Fiscalía

La Fiscalía de Michoacán confirmó que la explosión de una camioneta en Coahuayana fue provocada a distancia y se atribuye al CJNG; hay seis muertos

  • 16
  • Diciembre
    2025

El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, confirmó que la explosión registrada en Coahuayana fue provocada mediante un dispositivo activado a larga distancia y que ya se tienen identificados los rostros de los presuntos participantes en el ataque.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, el atentado es atribuido al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), grupo criminal que mantiene presencia en la región y disputa el control del territorio con otras organizaciones delictivas.

Sin indagatoria contra policías comunitarios

El fiscal aclaró que, hasta el momento, no existe ninguna investigación en contra de los integrantes de la Policía Comunitaria. En contraste, los detenidos en el vecino estado de Colima son investigados por portación de armas y ataques a fuerzas de seguridad.

Así ocurrió la explosión

G7hDQ90WgAER5Ee.jfif

El ataque se registró el sábado 6 de diciembre, cuando una camioneta explotó frente a las instalaciones de la Policía Comunitaria de Coahuayana.

En un inicio, la Fiscalía General del Estado (FGE) confirmó cinco personas fallecidas; sin embargo, días después la cifra aumentó a seis.

Desde el primer momento, habitantes de la región señalaron al CJNG como responsable del atentado, al tratarse de una zona marcada por la violencia y la disputa entre grupos criminales.

La guardia comunitaria de Osutla ya había sido blanco de agresiones por parte del mismo grupo delictivo.

En 2024, sus integrantes fueron atacados durante varias horas, en uno de los episodios más violentos registrados en la zona.

La Fiscalía estatal informó que las indagatorias siguen en curso para ubicar y detener a los responsables, así como para esclarecer plenamente el móvil del ataque.


