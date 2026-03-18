Admite Fiscalía que NL está en el Top 10 de impunidad en el país

A pesar de las estrategias implementadas en materia de justicia penal, Nuevo León continúa ubicado entre las entidades con mayores niveles de impunidad en México, al mantenerse en el noveno lugar a nivel nacional, reconoció el fiscal general Javier Flores Saldívar.

De acuerdo con la más reciente Radiografía de la Impunidad en México, el estado no ha logrado mejorar su posición, lo que lo mantiene dentro del Top 10 nacional en este indicador. El propio fiscal aceptó que la entidad “permanece en los mismos sitios”, aunque defendió que los resultados deben analizarse bajo el modelo actual de justicia penal.

Flores Saldívar argumentó que el Código Nacional de Procedimientos Penales prioriza mecanismos alternativos, como la mediación y la conciliación, lo que influye en la forma en que se miden los niveles de impunidad.

“Se busca dar salidas alternas al proceso, con la conformidad de ambas partes, para dar una pronta respuesta al ciudadano”, explicó.

Según el funcionario, alrededor del 36% de los casos en etapas iniciales se resuelven mediante estos mecanismos, lo que —afirmó— representa una forma de atención efectiva, aunque no necesariamente se traduzca en sentencias.

No obstante, los datos también reflejan que Nuevo León ocupa el noveno lugar en número de sentencias emitidas, lo que evidencia retos persistentes en la resolución de casos por la vía judicial.

Ante cuestionamientos sobre una posible falta de resultados, el fiscal rechazó que exista una crisis en la procuración de justicia y sostuvo que la percepción institucional es distinta.

“Las personas que participan en mediación y conciliación se sienten atendidas por las autoridades”, afirmó.

Pese a ello, el reconocimiento de que el estado sigue entre los niveles más altos de impunidad en el país reabre el debate sobre la efectividad de las estrategias implementadas y los resultados reales en el acceso a la justicia para las víctimas.

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