Aumenta a 70,000 litros derrame químico tras accidente en Sonora

Semarnat amplió el balance del descarrilamiento en Naco y confirmó que el derrame contaminó más de 5 mil metros cuadrados del cauce de un arroyo

Las autoridades ambientales de México actualizaron el balance del derrame provocado por el descarrilamiento de un tren de carga de Ferromex en el municipio de Naco, Sonora, e informaron que el volumen de hidrosulfuro de sodio liberado fue mayor al estimado inicialmente.

De acuerdo con la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), el accidente ocasionó el derrame de aproximadamente 70,300 litros de hidrosulfuro de sodio sobre el cauce de un arroyo, además del involucramiento de tres góndolas con alrededor de 240 toneladas de concentrado de cobre.

Amplían labores de contención y limpieza

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) indicó que las lluvias registradas después del accidente destruyeron los diques de contención instalados inicialmente, por lo que ordenó reforzar las medidas para evitar la propagación del contaminante.

Entre las acciones instruidas se encuentran la contención de los escurrimientos, la limpieza del cauce y de las zonas aledañas, así como la colocación de nuevo material absorbente para controlar la contaminación.

Las autoridades también informaron que el acceso al área afectada fue cerrado de manera formal mientras continúan las labores de saneamiento y la descontaminación del vagón cisterna para permitir su retiro.

Más de 5,000 metros cuadrados presentan afectaciones

Los muestreos preliminares realizados por la Semarnat determinaron que la contaminación afecta de forma directa una superficie de 5,207 metros cuadrados, aunque continúan las evaluaciones sobre el impacto en el suelo, la flora y la fauna de la zona.

La secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, informó que durante un sobrevuelo no se detectó presencia del químico en un poblado cercano, uno de los principales puntos de preocupación para las autoridades.

Sin embargo, precisó que continúan los análisis para determinar si el hidrosulfuro de sodio pudo filtrarse al manto acuífero debido a las lluvias registradas tras el accidente.

Ferromex mantiene trabajos en el sitio

La Semarnat señaló que Ferromex retiró el concentrado de cobre involucrado en el descarrilamiento y continúa con las maniobras para recuperar el hidrosulfuro de sodio restante del vagón cisterna.

Hasta el momento, la empresa trabaja en el trasvase de aproximadamente 1,700 litros del compuesto químico para facilitar el retiro seguro del contenedor.

Accidente recuerda antecedente ambiental de 2014

El incidente ocurre 12 años después del derrame de sulfato de cobre acidulado registrado en el río Sonora, considerado por las autoridades como uno de los desastres ambientales más graves de la minería metálica en México.

En aquel accidente, millones de litros de residuos provenientes de una empresa del Grupo México contaminaron afluentes del río Sonora y afectaron a miles de habitantes de varios municipios del estado.