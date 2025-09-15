Aumentan contagios de VIH en México; van 12 mil en nueve meses

El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud reportó que, entre enero y septiembre de 2025, se detectaron 12,088 nuevos contagios de VIH, cifra que ya rebasó los 12,057 casos registrados en todo 2024.

El promedio actual es de 497 diagnósticos por semana, lo que confirma una tendencia ascendente en la transmisión del virus.

Entidades más afectadas

El Estado de México encabeza la lista con 1,542 casos, seguido por Veracruz con 1,160 y la Ciudad de México con 865. También destacan Quintana Roo (762), Jalisco (664), Baja California (493) y Guanajuato (474).

A la par, se reportan incrementos en entidades como Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Hidalgo y Guerrero.

Consecuencias y riesgos del virus

Cabe señalar que el VIH puede permanecer asintomático durante años, pero deteriora el sistema inmunológico y eleva el riesgo de infecciones graves.

Si no se detecta y trata a tiempo, progresa al sida, etapa caracterizada por infecciones recurrentes, pérdida de peso, fiebre persistente y complicaciones neurológicas.

Por su parte, lñas autoridades sanitarias recomiendan realizarse una prueba de VIH al menos cada dos años para lograr diagnósticos tempranos y acceder a tratamientos que controlen la infección.

Especialistas subrayan que reforzar las campañas de prevención, detección y atención médica es crucial para frenar el avance de la enfermedad y evitar más casos que evolucionen al sida.

