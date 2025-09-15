Cerrar X
sida_mexico_71bb9ba2c0
Nacional

Aumentan contagios de VIH en México; van 12 mil en nueve meses

Este incremento de casos es considerado histórico y enciende las alarmas de salud pública en entidades como Edomex, Veracruz y Ciudad de México

  • 15
  • Septiembre
    2025

El boletín epidemiológico de la Secretaría de Salud reportó que, entre enero y septiembre de 2025, se detectaron 12,088 nuevos contagios de VIH, cifra que ya rebasó los 12,057 casos registrados en todo 2024.

El promedio actual es de 497 diagnósticos por semana, lo que confirma una tendencia ascendente en la transmisión del virus.

Entidades más afectadas

El Estado de México encabeza la lista con 1,542 casos, seguido por Veracruz con 1,160 y la Ciudad de México con 865. También destacan Quintana Roo (762), Jalisco (664), Baja California (493) y Guanajuato (474).

A la par, se reportan incrementos en entidades como Yucatán, Tabasco, Tamaulipas, San Luis Potosí, Querétaro, Puebla, Nuevo León, Hidalgo y Guerrero.

Consecuencias y riesgos del virus

Cabe señalar que el VIH puede permanecer asintomático durante años, pero deteriora el sistema inmunológico y eleva el riesgo de infecciones graves.

Si no se detecta y trata a tiempo, progresa al sida, etapa caracterizada por infecciones recurrentes, pérdida de peso, fiebre persistente y complicaciones neurológicas.

Por su parte, lñas autoridades sanitarias recomiendan realizarse una prueba de VIH al menos cada dos años para lograr diagnósticos tempranos y acceder a tratamientos que controlen la infección.

Especialistas subrayan que reforzar las campañas de prevención, detección y atención médica es crucial para frenar el avance de la enfermedad y evitar más casos que evolucionen al sida.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
alicia_villarreal_ba7b071fbb
Denuncia Alicia Villarreal que intentaron hackear sus redes
EH_UNA_FOTO_2025_08_14_T103349_679_86bcd4bb68
Federación explica que hizo el dron de Estados Unidos en México
publicidad

Últimas Noticias

fdc31fda_99a9_4e85_a0d8_8935682d8ced_5c60a6e3b9
Inicia vacunación contra el VPH en escuelas de Coahuila
b5b0362e_2ce9_4038_be30_49551934e840_54bfab78c2
Recolectan más de 12 toneladas de basura tras desfile del Grito
ff4da7ac_17d9_4138_b6d7_1916ddf52e42_d3295afabf
Aceptar la realidad, es lo que estoy haciendo: Mauricio Fernández
publicidad

Más Vistas

EH_UNA_FOTO_1_fcaa6116ab
Mauricio Fernández se separará de cargo por cáncer
presa_cuchillo_tamps_839a7184d4
Sí enviará NL agua a Tamaulipas, pero sería 'poquita'
EH_DOS_FOTOS_2025_09_14_T125710_581_a160fb4c61
Fátima Bosch, de Tabasco, es la ganadora del certamen de belleza
publicidad
×