Coahuila

Aumentan los casos de esterilización en mascotas en Ramos Arizpe

La respuesta ciudadana se ha intensificado ante la preocupación por la salud pública y la necesidad de controlar la población de perros

  • 06
  • Febrero
    2026

La campaña gratuita de esterilización canina en Ramos Arizpe ha registrado un incremento significativo tras los hechos donde dos menores fallecieron presuntamente por rickettsiosis, enfermedad transmitida por la mordedura de garrapatas.

La directora de Salud Municipal, Margarita Escalante, dio a conocer que tan solo en la segunda jornada del año se realizaron 31 esterilizaciones, además de 20 desparasitaciones y 31 aplicaciones de vacuna antirrábica, con cupo lleno y una agenda prácticamente saturada para las siguientes dos semanas.

Preocupación por la salud pública

De acuerdo con la funcionaria, la respuesta ciudadana se ha intensificado ante la preocupación por la salud pública y la necesidad de controlar la población de perros, particularmente aquellos en situación de calle, que pueden convertirse en portadores de garrapatas y otros parásitos.

Indicó que un número importante de personas ha comenzado a llevar animales sin dueño a las jornadas de esterilización, lo que permite reducir la proliferación de mascotas abandonadas y disminuir riesgos sanitarios en colonias y espacios públicos.

Jornadas semanales de prevención

La campaña se desarrolla de manera semanal, cada miércoles, y forma parte de una estrategia preventiva para contener enfermedades zoonóticas, así como para fomentar la tenencia responsable de mascotas en el municipio.

Escalante subrayó que la esterilización, junto con la desparasitación y la vacunación antirrábica, es una de las medidas más efectivas para prevenir focos de infección y proteger tanto a los animales como a la población.

Planean unidad móvil

Asimismo, adelantó que el gobierno municipal planea la incorporación de una unidad móvil de esterilización, con el fin de llevar estos servicios a colonias con mayor incidencia de animales sin hogar y a comunidades rurales donde ya se han recibido solicitudes.

La Dirección de Salud reiteró el llamado a la población a participar en estas campañas, mantenerse atenta a las convocatorias semanales y reforzar medidas de higiene y cuidado de mascotas como parte de la prevención sanitaria en Ramos Arizpe.


