Autoriza Senado ingreso de militares estadounidenses a México

El Senado de la República aprobó un dictamen para autorizar el ingreso de militares al territorio nacional.

Se precisó que los miembros de la delegación del Destacamento Operacional Alpha 715, del Séptimo Grupo de Fuerzas Especiales del Ejército de los Estados Unidos, participarán en una actividad conjunta con el Centro de Entrenamiento Avanzado de la Marina para mejorar la capacidad de las fuerzas operaciones especiales.

Dicha actividad permitirá a la Armada de México adquirir conocimientos, destrezas, actitudes y valores a las competencias requeridas, además de fortalecer las relaciones militares mediante los procedimientos del combate.

Estos ejercicios conjuntos permitirán compartir doctrinas, tácticas y procedimientos navales, con el fin de impulsar la proyección de México como un socio confiable.

Será a partir del 1 al 12 de diciembre en el Polígono de Antón Lizardo, Heroica Escuela Naval Militar, Veracruz.

Comentarios