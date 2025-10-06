Israel autoriza repatriación de mexicanos detenidos en flotilla

El Gobierno de México informówir obtuvo la autorización de Israel para repatriar a los seis connacionales que fueron detenidos por ser parte de la Flotilla Global Sumud.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se detalló que con esta autorización, se iniciará la coordinación con las embajadas de la región para repatriar a los mexicanos que permanecen retenidos desde la semana pasada cuando intentaban llevar ayuda humanitaria hacia Gaza.

La Secretaría de Relaciones Exteriores informa que hoy el embajador de México en Israel realizó una nueva visita consular a las personas mexicanas que se encuentran en el centro de detención en Ktziot, Israel.



Se les compartió información sobre su próxima repatriación a México,… — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) October 6, 2025

México expresó en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza, debido que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra en el enclave.

Entre los liberados se encuentra un grupo de 21 activistas españoles que aterrizaron en España junto a ocho compañeros de Países Bajos y Portugal.

