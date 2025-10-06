Cerrar X
Israel autoriza repatriación de mexicanos detenidos en flotilla

Luego de una visita consular por parte de la embajadora de México en Israel, se logró obtener el permiso de trasladar a los connacionales retenidos

El Gobierno de México informówir obtuvo la autorización de Israel para repatriar a los seis connacionales que fueron detenidos por ser parte de la Flotilla Global Sumud.

A través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, se detalló que con esta autorización, se iniciará la coordinación con las embajadas de la región para repatriar a los mexicanos que permanecen retenidos desde la semana pasada cuando intentaban llevar ayuda humanitaria hacia Gaza.

México expresó en foros internacionales su oposición a las restricciones a la asistencia humanitaria en Gaza, debido que presentó una denuncia ante la Corte Penal Internacional por posibles crímenes de guerra en el enclave. 

Entre los liberados se encuentra un grupo de 21 activistas españoles que aterrizaron en España junto a ocho compañeros de Países Bajos y Portugal.


