Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
helicopteros_estados_unidos_mexico_14ea339c34
Nacional

Autoriza México ingreso de aeronaves de Estados Unidos

La Sedena permitió el ingreso de aeronaves estadounidenses para evacuar a un tripulante enfermo en altamar, a 400 millas de Cabo San Lucas, bajo acuerdos

  • 06
  • Febrero
    2026

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que otorgó autorización a aeronaves de Estados Unidos para ingresar al espacio aéreo mexicano como parte de una misión de rescate médico en aguas del Pacífico.

En un comunicado difundido la noche del 5 de febrero, la dependencia explicó que el permiso se concedió conforme a los protocolos establecidos para sobrevuelos y aterrizajes de aeronaves extranjeras, en apego a los acuerdos de coordinación vigentes.

Operativo de emergencia en altamar

La misión busca auxiliar a un integrante de la tripulación de un buque ubicado a unas 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Ante la gravedad del caso, se autorizó el despliegue de dos aviones Hércules configurados como cisterna para reabastecimiento en vuelo, así como dos helicópteros HH-60W especializados en búsqueda y rescate.

Cooperación y respeto a la soberanía

La Sedena destacó que la operación se enmarca en los principios de ayuda humanitaria y colaboración internacional para proteger la vida humana.

También subrayó que las acciones se realizan bajo esquemas de reciprocidad y respeto a la soberanía nacional.

Compromiso de las Fuerzas Armadas

Con esta intervención, añadió la dependencia, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendaron su disposición para apoyar operaciones de emergencia y contribuir a la seguridad regional cuando las circunstancias lo exijan.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_COLLAGE_10_71a0e9126b
Incineran más de 10 toneladas de precursores químicos en Guerrero
KOJOIJ_311aeabbc6
Renuevan cúpula de la Sedena con nuevos mandos clave
sheinbaum_aduana_aumento_ingreso_0dd1c20a78
Aumentan $1.25 billones de pesos en ingresos de Aduanas en 2025
publicidad

Últimas Noticias

H_Amuc_Ze_Wg_A_As_THE_e2b7ef3bc5
¡Revancha águila! América derrota y exhibe a Rayados
dia_jaguar_2514fe3d22
México refuerza blindaje para el jaguar en el sureste
AP_26039047810782_ae6790a23d
Consejo presidencial de Haití se disuelve tras un mandato turbio
publicidad

Más Vistas

nacional_sheinbaum_90fe8a3346
Sheinbaum llegará este fin de semana a García y Juárez
IMG_7560_c0126c225e
Destruye municipio mobiliario por rickettsia en Ramos Arizpe
nl_presa_leon_mp4_b87adb8254
Presa León es segura y no tiene grietas: Conagua
publicidad
×