Autoriza México ingreso de aeronaves de Estados Unidos

La Secretaría de la Defensa Nacional informó que otorgó autorización a aeronaves de Estados Unidos para ingresar al espacio aéreo mexicano como parte de una misión de rescate médico en aguas del Pacífico.

En un comunicado difundido la noche del 5 de febrero, la dependencia explicó que el permiso se concedió conforme a los protocolos establecidos para sobrevuelos y aterrizajes de aeronaves extranjeras, en apego a los acuerdos de coordinación vigentes.

#Comunicado@Defensamx1 informa que esta fecha, autorizó el sobrevuelo en espacio aéreo nacional de dos aeronaves Hércules cisterna y dos helicópteros de la @usairforce, para el rescate de un paciente de un buque en altamar a 400 millas náuticas al Oeste de Cabo San Lucas,… — @Defensamx (@Defensamx1) February 6, 2026

Operativo de emergencia en altamar

La misión busca auxiliar a un integrante de la tripulación de un buque ubicado a unas 400 millas náuticas al oeste de Cabo San Lucas, en Baja California Sur.

Ante la gravedad del caso, se autorizó el despliegue de dos aviones Hércules configurados como cisterna para reabastecimiento en vuelo, así como dos helicópteros HH-60W especializados en búsqueda y rescate.

Cooperación y respeto a la soberanía

La Sedena destacó que la operación se enmarca en los principios de ayuda humanitaria y colaboración internacional para proteger la vida humana.

También subrayó que las acciones se realizan bajo esquemas de reciprocidad y respeto a la soberanía nacional.

Compromiso de las Fuerzas Armadas

Con esta intervención, añadió la dependencia, el Ejército Mexicano, la Fuerza Aérea y la Guardia Nacional refrendaron su disposición para apoyar operaciones de emergencia y contribuir a la seguridad regional cuando las circunstancias lo exijan.

