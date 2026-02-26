Congreso de la CDMX avala jornada laboral de 40 horas

A tan solo un día de que la Cámara de Diputados aprobara el dictamen para reducir la jornada laboral, el Congreso de la Ciudad de México se sumó a la reforma y avaló este jueves 26 de febrero la iniciativa que establece una semana laboral de 40 horas.

Con 59 votos a favor y ninguno en contra, el pleno capitalino dio luz verde a la minuta que modifica las fracciones IV y XI del Apartado A del Artículo 123 constitucional, con el objetivo de disminuir de 48 a 40 horas la jornada semanal de manera gradual y sin afectar salarios ni prestaciones. La reforma ha sido impulsada a nivel nacional por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Respaldo unánime de las fuerzas políticas

Durante la sesión, todas las bancadas manifestaron su apoyo. La coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo Espinosa, señaló que la medida coloca a las y los trabajadores en el centro de la agenda pública y responde a una demanda histórica del movimiento obrero.

Legisladoras como Valeria Cruz Flores y Valentina Batres Guadarrama destacaron que la reducción representa una causa largamente defendida por la clase trabajadora y reafirma derechos sin menoscabar conquistas previas.

Desde el Partido Acción Nacional, diputadas y diputados respaldaron la reforma, aunque pidieron considerar la realidad de las micro, pequeñas y medianas empresas, garantizar dos días de descanso semanales, regular con mayor rigor las horas extra y combatir la informalidad.

Impacto social y laboral

El coordinador del Partido Verde Ecologista de México, Manuel Talayero Pariente, afirmó que el cambio busca devolver tiempo para el descanso y la vida familiar, en un contexto donde —dijo— se ha normalizado el agotamiento extremo.

La nueva disposición mantiene la prohibición del trabajo infantil y establece un límite de hasta 12 horas extra por semana, con pago adicional de 100 o 200 por ciento, sin afectar derechos adquiridos. También conserva el esquema de un día de descanso por cada seis trabajados.

Los coordinadores del Partido del Trabajo y del Partido Revolucionario Institucional, Ernesto Villarreal Cantú y Omar García Loria, coincidieron en que la reforma constituye una conquista social y un avance en justicia laboral.

Por su parte, Pablo Trejo Pérez, del Partido de la Revolución Democrática, sostuvo que la modificación define el tipo de país que se busca construir, mientras que Royfid Torres González, de Movimiento Ciudadano, señaló que son pocas las reformas constitucionales recientes que han fortalecido directamente los derechos laborales.

Finalmente, legisladores como Alejandro Carbajal González y Diana Sánchez Barrios coincidieron en que la reducción a 40 horas representa un paso hacia la dignificación del trabajo, al permitir mayor tiempo para el descanso, el estudio y la vida familiar.

