Senado avala lista de 10 aspirantes para la FGR

El Senado de la República aprobó, con el respaldo de Morena y sus aliados, la lista de 10 aspirantes a encabezar la Fiscalía General de la República (FGR).

Entre los seleccionados figura Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la institución.

La votación concluyó con 88 votos a favor, 28 en contra del PRI y PAN, además de cinco abstenciones de Movimiento Ciudadano.

El acuerdo fue enviado de inmediato a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien deberá elegir una terna para que posteriormente sea sometida a votación en el pleno tras las comparecencias.

Ajuste de último momento en la lista

A propuesta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), se corrigió el listado inicial difundido por la mañana.

Se retiró a Alfredo Barrera Flores, exmagistrado que no cumple el requisito de dos años fuera del cargo, y en su lugar fue incluido Félix Roel Herrera, primer nombre en el listado de 43 aspirantes evaluados por la Jucopo.

El proceso se abrió tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general.

Oposición cuestiona el procedimiento

Durante la sesión, senadores del PRI y PAN criticaron el proceso, al considerarlo apresurado y excluyente. La priista Claudia Anaya señaló que se trató de un “fast track” en el que Morena integró la lista sin consenso y sin permitir comparecencias ante la Comisión de Justicia.

Raymundo Bolaños, del PAN, afirmó que el procedimiento busca imponer “una fiscalía sin autonomía, a modo del Ejecutivo”, calificándolo como “circo, maroma y teatro”.

En respuesta, el morenista Saúl Monreal aseguró que todos los candidatos cumplen el perfil requerido.

“Si son candidatos a modo, pero a modo del pueblo”, afirmó, señalando que la justicia no debe responder a intereses políticos.

Nuevas reglas para las comparecencias

El pleno también aprobó ajustes a la convocatoria para permitir rondas de preguntas a la terna que enviará la presidenta Sheinbaum.

Según explicó Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena y presidente de la Jucopo, cada aspirante podrá exponer durante 20 minutos y responder tres rondas de preguntas, una por cada grupo parlamentario, con dos minutos por intervención.

El acuerdo establece que no habrá interpelaciones ni cuestionamientos fuera del tema.

López Hernández adelantó que la terna presidencial podría llegar al Senado este mismo miércoles.

Añadió que no existe un candidato definido de antemano, aunque destacó que Ernestina Godoy es “una persona honesta, con una larga trayectoria en el servicio público”.

