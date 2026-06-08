¿Qué estados impactará la tormenta tropical Boris este martes?

La tormenta tropical Boris mantiene su avance frente a las costas del Pacífico mexicano y podría generar condiciones meteorológicas severas durante las próximas horas en diversas regiones del país.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el sistema provocará lluvias torrenciales, oleaje elevado y fuertes rachas de viento, por lo que las autoridades mantienen zonas bajo vigilancia y prevención.

Estados que resentirán los efectos de Boris

Según los pronósticos más recientes, este fenómeno impactará este martes a las 06:00 horas en costas de Guerrero y Oaxaca, donde se esperan lluvias torrenciales acumuladas de entre 150 y 250 milímetros.

Además, el fenómeno ocasionará lluvias intensas en Jalisco, Colima y Michoacán, mientras que en el Estado de México se pronostican precipitaciones muy fuertes. También se prevén lluvias fuertes en Morelos y la Ciudad de México.

Las autoridades advirtieron que estas precipitaciones podrían generar deslaves en zonas montañosas, incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como inundaciones y encharcamientos en áreas urbanas y comunidades ubicadas en zonas bajas.

Al mediodía de este lunes, Boris se localizaba a 195 kilómetros al sur-sureste de Acapulco y a 130 kilómetros al sur-suroeste de Punta Maldonado, en Guerrero. El sistema registraba vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de hasta 95 km/h y un desplazamiento hacia el este-noreste a seis km/h.

Vientos y oleaje podrían afectar zonas costeras

Además de las lluvias, Boris mantendrá condiciones peligrosas en las costas del Pacífico mexicano. El SMN prevé vientos sostenidos de entre 60 y 80 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 110 km/h en las costas de Guerrero.

En Oaxaca y Michoacán se esperan rachas de hasta 90 km/h, mientras que en Jalisco y Colima podrían registrarse vientos de hasta 70 km/h.

Respecto al oleaje, se pronostican alturas de entre cuatro y cinco metros en las costas de Guerrero, Michoacán y el occidente de Oaxaca. En tanto, Jalisco y Colima registrarían oleaje de hasta cuatro metros.

Las autoridades mantienen una zona de prevención por efectos de tormenta tropical desde Lagunas de Chacahua, Oaxaca, hasta Técpan de Galeana, Guerrero.

Depresión tropical Tres-E pasa a tormental tropical Cristina y se fortalece en el Pacífico

Mientras Boris concentra la atención por sus posibles efectos en territorio nacional, la depresión tropical Tres-E evolucionó este lunes a la tormenta tropical Cristina en aguas del océano Pacífico.

El sistema se ubicaba a 600 kilómetros al este-sureste de la desembocadura del río Suchiate y a 160 kilómetros al oeste-suroeste de Managua, Nicaragua. Cristina presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora y rachas de hasta 95 km/h.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional, este fenómeno no representa peligro para México por el momento y no genera efectos directos sobre el territorio nacional.

Autoridades piden mantenerse informados

Ante la presencia simultánea de ambos sistemas tropicales, Protección Civil y las autoridades meteorológicas exhortaron a la población a mantenerse atenta a los avisos oficiales, evitar cruzar corrientes de agua y seguir las recomendaciones emitidas por las dependencias de emergencia en cada entidad.

Las próximas horas serán clave para determinar la trayectoria definitiva de Boris y el alcance de sus efectos sobre el sur y occidente del país.

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