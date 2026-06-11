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Busca 'El Chapo' su regreso a México con ayuda de la presidencia

En el documento, Guzmán Loera también aseguró que fue 'enjuiciado injustamente' e 'inculpado de matanzas', las cuales atribuyó al gobierno federal

  • 11
  • Junio
    2026

Este jueves se dio a conocer que el exlíder del cártel de Sinaloa solicitó a la Corte de Nueva York poder contactarse con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para pedir su regreso al país.

Fue mediante una carta, con firma del pasado 2 de junio, dirigida a la Corte Federal de Distrito, donde el capo aseguró que su extradición a México fue denegada por la justicia estadounidense, por lo que mencionó a la presidencia intervenir en su caso.

“La presidenta de México es Claudia Sheinbaum Pardo y su locación es en Palacio Nacional, Plaza de la Constitución s/n, colonia Centro, Alcaldía Cuauhtémoc, cp. 06066, Ciudad de México, México, para contactar sobre mi extradición para regresar a México”, se lee en la carta de Guzmán Loera.

La intención de "El Chapo", según otras cartas que ha enviado, es cumplir su condena en territorio nacional, de cuyas cárceles ha escapado dos veces cuando era el líder del Cartel de Sinaloa.

“Tengo un abogado y mi carta es para ayudar a mi abogado”, afirmó el narcotraficante.

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En el documento, Guzmán Loera también aseguró que fue "enjuiciado injustamente" e "inculpado de matanzas", las cuales atribuyó al gobierno federal.

“El gobierno mexicano hizo todas las matanzas y a mí me echaron la culpa por intentar proteger mi vida y a mi familia en México”, expresó.

“Gracias a Brian Cogan y al tribunal del distrito este de los EU por tomar en consideración mi salud respecto a la política de Brooklyn”, finalizó Joaquín Guzmán Loera.

Actualmente, "El Chapo" enfrenta una cadena perpetua más 30 años obligatorios de prisión después de que fuera declarado culpable en 2019 de los 10 cargos penales que enfrentaba, entre ellos liderazgo continuo de una organización criminal, narcotráfico y lavado de dinero.

Además de la pena de cárcel, el tribunal de la Corte Federal del Distrito Este de Brooklyn le impuso una multa de $12,600 millones de dólares como decomiso por las ganancias obtenidas de sus actividades ilícitas.

Desde entonces, cumple su condena bajo un estricto régimen de aislamiento en la Penitenciaría de Máxima Seguridad en Florence, Colorado.


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