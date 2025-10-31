Busca Gobierno acuerdo con EUA por vuelos del AIFA

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que ya existe una ruta de trabajo con autoridades de Estados Unidos para resolver la cancelación de vuelos de aerolíneas mexicanas hacia territorio estadounidense.

El Departamento de Transporte estadounidense revocó 13 rutas aéreas de Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús, al argumentar que México violó un acuerdo bilateral firmado en 2022.

Según Washington, el Gobierno mexicano obstaculizó la competencia al retirar o reasignar slots, los espacios de despegue y aterrizaje, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) y en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA).

Estados Unidos también acusó que México obligó a las aerolíneas de carga a trasladar sus operaciones al AIFA, lo que considera una medida injusta a favor de las empresas nacionales.

“Sería irresponsable eliminar el decreto”

Durante su conferencia matutina de este viernes, Sheinbaum explicó que la saturación del AICM fue detectada antes del gobierno de López Obrador, por lo que el traslado de operaciones de carga al AIFA era una decisión necesaria.

“Sería muy irresponsable eliminar el decreto del presidente López Obrador, porque habría una saturación en el AICM”, enfatizó.

Agregó que su gobierno defiende la competencia justa entre aerolíneas, pero sin poner en riesgo a los usuarios ni a las inversiones ya realizadas por las empresas de carga en el AIFA.

Reunión con aerolíneas y diálogo con Washington

La titular del Poder Ejecutivo federal, informó que este viernes se reunirá con representantes de Aeroméxico, Volaris y VivaAerobús para definir una estrategia conjunta frente a la decisión de Estados Unidos.

Asimismo, detalló que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) ya estableció contacto con el Departamento de Estado y el Departamento de Transporte de Estados Unidos para entablar un diálogo técnico y diplomático sobre la medida.

“Confiamos en llegar a un acuerdo. Estamos de acuerdo en que no se favorezca a ninguna línea aérea, pero tampoco aceptaremos decisiones que pongan en riesgo a los usuarios”, puntualizó.

Además, advirtió que espera que la resolución estadounidense no tenga un trasfondo político ni busque beneficiar a aerolíneas extranjeras.

“Esperamos que esto no tenga un fondo ni político ni de apoyo a alguna empresa estadounidense”, dijo.

Finalmente, la mandataria reiteró su disposición al diálogo y aseguró que la prioridad de su gobierno es garantizar la seguridad y eficiencia del sistema aeroportuario mexicano.

Comentarios