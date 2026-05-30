Rescatan a lobo marino enfermo en costas de Baja California

Un lobo marino que mostraba signos de enfermedad fue rescatado en el puerto de San Felipe, Baja California, tras ser detectado por habitantes de la zona en condiciones que despertaron preocupación por su estado físico.

El animal fue localizado cerca del Campo El Santuario, donde vecinos observaron que presentaba movimientos inusualmente lentos y aparentes complicaciones de salud, por lo que dieron aviso a las autoridades correspondientes.

En respuesta al reporte, personal de la Secretaría de Marina (Semar), adscrito al Sector Naval de San Felipe, desplegó un operativo conjunto con especialistas de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

En Baja California Sur, personal de la Profepa coordinó, supervisó y participó en las labores de rescate y atención médica, rehabilitación, liberación y desenmalle de cuatro ejemplares de lobo marino de California.

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Las autoridades lograron asegurar al ejemplar sin incidentes y posteriormente lo prepararon para su traslado a un centro de atención especializada.

La Semar informó que la captura se realizó de manera exitosa, permitiendo que el mamífero marino recibiera atención médica para determinar las causas de su condición.

Será evaluado por especialistas en Mexicali

Tras concluir el operativo, el lobo marino fue trasladado a la Escuela de Veterinaria de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), en Mexicali, donde será sometido a una valoración integral.

Médicos veterinarios analizarán su estado de salud, identificarán posibles enfermedades o lesiones y definirán el tratamiento más adecuado para favorecer su recuperación.

Las dependencias participantes destacaron que este tipo de acciones forman parte de los programas de conservación y protección de especies marinas que habitan en el territorio nacional.

Asimismo, reiteraron la importancia de que la ciudadanía reporte oportunamente la presencia de animales silvestres heridos, enfermos o en situación de riesgo, ya que una intervención temprana puede ser determinante para su supervivencia.

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