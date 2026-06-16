Cae red por lavado ligado al tráfico de migrantes en Colombia

Nueve presuntos integrantes de una organización dedicada al tráfico de migrantes fueron imputados en Colombia por presuntamente lavar cerca de 100 mil millones de pesos, equivalentes a unos 29.1 millones de dólares, recursos que habrían sido obtenidos mediante esta actividad ilícita, informó la Fiscalía.

De acuerdo con las investigaciones, la red facilitó la salida irregular de más de 800 mil migrantes por el golfo de Urabá, en el noroeste del país.

Para ello, utilizaba supuestos paquetes turísticos promocionados en redes sociales que servían como fachada para coordinar el traslado de extranjeros hacia Centroamérica.

Un fiscal de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos imputó a los detenidos los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares y concierto para delinquir.

La Fiscalía señaló que la organización tenía presencia principalmente en Necoclí, en el departamento de Antioquia, así como en Capurganá, Acandí y Sapzurro, en Chocó, zona fronteriza con Panamá.

Desde esos puntos se coordinaba el transporte marítimo de migrantes procedentes de Afganistán, Irak, Arabia Saudita, Haití, Venezuela, Costa Rica y China.

Movimientos millonarios bajo investigación

Las autoridades detectaron ingresos superiores a 100 mil millones de pesos en el sistema financiero formal durante el periodo investigado.

Parte de esos recursos habrían sido obtenidos incluso durante la pandemia, cuando las actividades turísticas permanecían suspendidas.

La investigación determinó que el dinero presuntamente era ocultado mediante diversas maniobras de lavado de activos, entre ellas transacciones en efectivo, la creación de empresas de transporte marítimo y fluvial utilizadas como fachada, la compra de bienes muebles e inmuebles y transferencias fraccionadas de dinero, conocidas como "pitufeo".

El tráfico de migrantes por el Tapón del Darién se convirtió en uno de los negocios ilícitos más lucrativos de la región en los últimos años, impulsado por el éxodo de miles de personas que buscaban llegar a Estados Unidos.

Según datos de la Defensoría del Pueblo, más de 520 mil migrantes cruzaron el Tapón del Darién en 2023, mientras que en 2024 la cifra superó las 400 mil personas.

La ruta, considerada una de las más peligrosas del mundo por los riesgos naturales y la presencia de grupos criminales, favoreció la aparición de redes dedicadas al transporte irregular de personas, la extorsión y otras actividades ilegales asociadas.

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