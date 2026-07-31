Mario 'N', excomisario municipal de Tlayolapa, fue detenido por fuerzas federales acusado de participar en el secuestro de funcionarios en Guerrero

Inicio / Nacional / Cae expolicía acusado de secuestrar a funcionarios en Guerrero

Un operativo encabezado por fuerzas federales permitió la captura de Mario “N”, excomisario municipal de Tlayolapa, Guerrero, señalado por presuntamente participar en el secuestro de funcionarios de la Fiscalía General del Estado y mantener vínculos con el grupo criminal Los Ardillos.

La detención fue confirmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), que identificó al exfuncionario como un presunto colaborador de una de las organizaciones delictivas con mayor presencia en la entidad.

De acuerdo con la información oficial, Mario “N” fue comisario municipal de Tlayolapa y actualmente es investigado por su presunta relación con “El Oso”, señalado por las autoridades como jefe regional de Los Ardillos en la región de la Costa Chica de Guerrero.

Las investigaciones apuntan a que el detenido habría participado en el secuestro de trabajadores del Ministerio Público estatal, además de colaborar en diversas acciones atribuidas al grupo criminal.

Acusado de participar en bloqueos y actos violentos

La Defensa informó que el excomisario también es señalado por intervenir en movilizaciones violentas que derivaron en bloqueos carreteros en distintas zonas de Guerrero.

Las autoridades consideran que estas acciones formaban parte de las operaciones de presión y control territorial ejercidas por la organización criminal en la entidad.

La captura se realizó mediante un despliegue coordinado entre elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Tras su detención, Mario “N” fue trasladado ante la autoridad judicial que lo requiere en Guerrero, donde continuará el proceso legal en su contra.

La Secretaría de la Defensa Nacional indicó que el detenido quedó a disposición del juez correspondiente para el desarrollo de diligencias periciales, integración de pruebas y definición de su situación jurídica.