Cae mexicano acusado de retirar US$7,000 en cajeros en Honduras

Un mexicano fue detenido en San Pedro Sula, Honduras, acusado de acceder de manera ilícita a cajeros automáticos para retirar efectivo sin utilizar tarjetas

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Un ciudadano mexicano fue detenido en San Pedro Sula, Honduras, señalado por presuntamente acceder de forma ilegal a sistemas de cajeros automáticos para retirar dinero sin utilizar tarjetas bancarias.

La captura ocurrió luego de que una institución financiera detectara una serie de transacciones irregulares en distintos cajeros de la ciudad y notificara la situación a las autoridades a través del Sistema Nacional de Emergencias 911.

De acuerdo con la Policía Nacional de Honduras, el sospechoso fue ubicado en las inmediaciones de un cajero automático situado sobre el bulevar del Norte, en el sector Los Álamos, donde presuntamente intentaba realizar nuevas operaciones bajo el mismo esquema.

Capturamos a mexicano por sustraer 190 mil lempiras de cajeros automáticos en San Pedro Sula



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Operativo tras alertas bancarias

La investigación comenzó cuando el banco identificó movimientos anómalos que comprometían el funcionamiento de varios cajeros automáticos.

Las alertas internas activaron un operativo conjunto encabezado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), con apoyo de la Oficina Central Nacional de Interpol Honduras.

Las autoridades lograron localizar al sospechoso y detenerlo cuando permanecía cerca de uno de los equipos bancarios que se encontraban bajo vigilancia debido a los reportes de actividad irregular.

Según las indagatorias preliminares, el detenido tiene 25 años de edad, es originario de Culiacán, México, y actualmente residía en el barrio El Centro de San Pedro Sula.

Las investigaciones apuntan a que presuntamente utilizaba un método basado en la manipulación de los sistemas informáticos de los cajeros automáticos.

De acuerdo con la hipótesis de los investigadores, quienes ejecutan este tipo de operaciones logran obtener acceso previo al sistema interno de los cajeros y posteriormente utilizan algoritmos instalados en teléfonos celulares para generar códigos que autorizan retiros de efectivo sin necesidad de insertar una tarjeta bancaria.

Este mecanismo permitiría extraer dinero aprovechando vulnerabilidades tecnológicas de los equipos, sin recurrir a esquemas tradicionales como la clonación de tarjetas o el robo de datos bancarios de clientes.

Más de 190 mil lempiras asegurados

Durante la revisión realizada tras la captura, los agentes encontraron en poder del sospechoso 190 mil lempiras en efectivo, equivalentes a más de $7,000 dólares.

El dinero estaba distribuido en billetes de 500 lempiras y fue asegurado como parte de la investigación.

Además, las autoridades decomisaron un teléfono celular que será sometido a análisis forenses para determinar si fue utilizado para ejecutar el presunto acceso ilícito a los sistemas informáticos de los cajeros.

Investigan posible red internacional

Las pesquisas revelan que el primer retiro irregular fue detectado en un cajero ubicado en una agencia bancaria de la 7 calle de San Pedro Sula.

Tras identificar las operaciones sospechosas, la institución reforzó la vigilancia de sus equipos y poco después recibió una segunda alerta desde una sucursal localizada en Los Álamos.

La coincidencia en el patrón de operaciones y la descripción física del presunto responsable permitió a los investigadores desplegar el operativo que culminó con su arresto.

Por su parte, la Policía Nacional informó que las investigaciones siguen abiertas debido a que existen indicios de que el mismo método pudo haber sido utilizado en otros cajeros automáticos de San Pedro Sula.

Las autoridades buscan determinar el monto total del daño económico ocasionado, establecer si otras instituciones financieras fueron afectadas e identificar a posibles cómplices.

Tampoco se descarta que el detenido forme parte de una organización dedicada a delitos informáticos que opera en distintos países de la región, por lo que se mantiene coordinación con Interpol y otras agencias de investigación.

Tras ser informado de sus derechos, el ciudadano mexicano fue puesto a disposición del Ministerio Público, que continuará el proceso judicial por los presuntos delitos de estafa y acceso no autorizado a sistemas informáticos mientras avanzan las investigaciones sobre posibles operaciones similares en Honduras.