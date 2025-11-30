Cae operador buscado por EUA en operativo de Semar

La Secretaría de Marina (Semar) encabezó una operación derivada de labores de investigación que permitió ubicar diversos inmuebles y laboratorios utilizados por una célula delictiva.

En el sitio se aseguraron armas, vehículos, drogas y precursores químicos empleados en la producción de estupefacientes.

Dos detenidos y un objetivo prioritario abatido

Durante el operativo fueron detenidos dos presuntos operadores del grupo criminal. En el enfrentamiento con personal naval perdió la vida Pedro “N”, alias Pichón, quien contaba con una orden de extradición solicitada por la Corte Federal del Distrito Sur de California.

La solicitud de extradición señalaba a Pichón por asociación delictuosa para la importación y distribución de fentanilo y cocaína hacia Estados Unidos.

