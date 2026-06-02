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Nacional

Cae 'El Gabito', jefe de facción 'Los Menores' en Sinaloa

Este presunto criminal fue aprehendido por su posible participación en delitos como secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud

  • 02
  • Junio
    2026

Luego de diversos operativos, autoridades federales detuvieron este martes a Gabriel "N", alias "El Gabito" tras ser identificado como jefe regional de una facción criminal llamada "Los Menores", así como por su presunta relación con la muerte de 10 mineros ocurrida en Sinaloa.

De acuerdo con el Gabinete de Seguridad, este hombre fue detenido a través de una acción coordinada en el municipio de El Rosario, elementos de la Secretaría de Defensa Nacional (Sedena) en coordinación con la Guardia Nacional (GN) y autoridades estatales lograron detener a este hombre.

De acuerdo con las autoridades, este presunto criminal fue aprehendido por su posible participación en delitos como secuestro, extorsión, homicidio y delitos contra la salud.

La dependencia de seguridad mencionó que también se le vincula con el homicidio de seis trabajadores y cuatro proveedores de una empresa minera registrado en enero de 2026.

En el operativo se llevó a cabo el decomiso de diversas armas, municiones, droga, numerario y un vehículo

Secuestran a más de 10 trabajadores mineros en Sinaloa

Un grupo de hombres armados privó de la libertad a entre 10 y 14 ingenieros y trabajadores técnicos vinculados a la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. en el municipio de Concordia, Sinaloa, confirmaron familiares, medios locales y organizaciones del sector minero.

Los hechos ocurrieron durante la madrugada del 23 de enero, cuando un comando irrumpió en el fraccionamiento La Clementina, inmueble rentado por la empresa para alojar a su personal, y se llevó por la fuerza a los trabajadores que participaban en actividades del Proyecto Pánuco.

Aquí te presentamos la nota completa: Secuestran a más de 10 trabajadores mineros en Sinaloa

 

 

 


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