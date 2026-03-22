Caen tres narcos en Colombia buscados por EUA por tráfico

Las autoridades de Colombia capturaron a tres presuntos integrantes de una red narcotraficante requeridos en extradición por Estados Unidos, acusados de enviar cargamentos de cocaína por vía marítima.

De acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, los detenidos fueron identificados como Libardo Humberto Zapata Zuluaga, Sebastián Bedoya Pineda y Sebastián Garzón, quienes son requeridos por una corte en Florida por delitos relacionados con narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir.

Operaban envíos por mar

Según las investigaciones, los tres formaban parte de una organización criminal dedicada al envío de droga desde Colombia hacia Estados Unidos, ocultando los cargamentos en veleros y contenedores marítimos.

Para lograr el traslado, la red habría establecido alianzas con el Clan del Golfo y la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), quienes facilitaban el movimiento de la cocaína desde zonas de producción hasta puertos del Caribe.

Entre los puntos de salida identificados se encuentran Cartagena, Barranquilla y Santa Marta.

Detenciones en distintos puntos

Las capturas se realizaron en diferentes regiones del país:

Zapata Zuluaga, señalado como líder, fue ubicado en una finca en Guatapé.

Garzón fue detenido en Cartago.

Bedoya Pineda fue arrestado en Medellín, en el sector de El Poblado.

En este último operativo, las autoridades incautaron dos kilogramos de cocaína, equipos electrónicos, documentos contables y billetes marcados con códigos, presuntamente utilizados para verificar entregas y pagos.

Los tres detenidos quedaron a disposición de la Fiscalía mientras avanzan los trámites para su eventual extradición a Estados Unidos.

Las autoridades continúan con las investigaciones para desarticular por completo la red y sus conexiones internacionales.

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