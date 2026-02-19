Caen dos presuntos extorsionadores de comerciantes en Sinaloa

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer este jueves la captura de dos presuntos miembros del crimen organizado, cuya célula se encarga presuntamente de extorsionar a comerciantes en Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer dicha aprehensión con lugar en Mazatlán, donde señaló que las víctimas laboran como comerciantes del mercado de abastos conocido como "La Yarda".

En seguimiento a la Estrategia Nacional contra la Extorsión, en Sinaloa, elementos de @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico y @FGRMexico detuvieron en Mazatlán a dos integrantes de una célula delictiva dedicada a extorsionar a comerciantes del mercado de abastos.

Mencionó que este grupo criminal amenazaba a sus víctimas para obligarlas a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas, a cambio de protección.

En dicho despliegue, se aseguraron 100 mil pesos, dosis de narcótico y equipos telefónicos.

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Fiscalía General de la República, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional colaboraron en conjunto como parte del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

Más de 97 toneladas de sustancias y precursores químicos decomisadas en el estado de Sinaloa, fueron incinerados por parte de las autoridades federales.

La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de la Fiscalía Especializada de Control Regional del Estado llevó a cabo la destrucción de estas sustancias relacionadas con diversas carpetas de investigación.

