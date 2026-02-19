Podcast
Nacional

Caen dos presuntos extorsionadores de comerciantes en Sinaloa

En dicho despliegue, autoridades aseguraron aproximadamante 100 mil pesos, así como diversas dosis de narcótico y equipos telefónicos

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana dio a conocer este jueves la captura de dos presuntos miembros del crimen organizado, cuya célula se encarga presuntamente de extorsionar a comerciantes en Sinaloa.

A través de sus redes sociales, el secretario Omar García Harfuch dio a conocer dicha aprehensión con lugar en Mazatlán, donde señaló que las víctimas laboran como comerciantes del mercado de abastos conocido como "La Yarda".

Mencionó que este grupo criminal amenazaba a sus víctimas para obligarlas a firmar pagarés y documentos falsos para imponer cuotas periódicas, a cambio de protección.

En dicho despliegue, se aseguraron 100 mil pesos, dosis de narcótico y equipos telefónicos

Elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y Fiscalía General de la República, junto a la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina y Guardia Nacional colaboraron en conjunto como parte del marco de la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

