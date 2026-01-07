Caen nueve presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales permitió la detención de nueve hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecamachalco, Puebla.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a un grupo identificado como generador de violencia en la región.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

#PorSiNoLoViste | En Tecamachalco, nueve presuntos integrantes de un grupo delictivo generador de violencia fueron asegurados durante una intervención coordinada entre Policía Estatal, @SEMAR_mx, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @FiscaliaPuebla.



ℹ️ Se aseguraron más de mil dosis de… pic.twitter.com/3SIShNZK2i — Secretaría de Seguridad Pública (@SSPGobPue) January 7, 2026

Enfrentamiento durante el operativo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, al momento de la intervención los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y lograron asegurar el inmueble donde se encontraban los sospechosos.

Cabe mencionar que no se reportaron bajas entre las fuerzas del orden, y el operativo concluyó con la detención de los nueve presuntos delincuentes.

Identidades y aseguramientos

Los detenidos fueron identificados como Eduardo N., alias “el Gordo”; Alex Rigoberto N., conocido como “el Temach”; Paulino N.; Ernesto Brayan N.; Miguel Ángel N.; Cristian N.; Javier N.; Uriel Hilario N. y José Miguel N.

Durante la acción se aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con insignias del CJNG, así como cartuchos útiles y más de dos mil dosis de diversas drogas, entre ellas crystal, cocaína, piedra, heroína y mariguana.

Procedencia y situación legal

Los primeros reportes indican que los detenidos son originarios de estados como Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca, lo que refuerza la línea de investigación sobre su posible traslado a Puebla para actividades delictivas.

Los implicados y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde se inició una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo sin licencia.

Comentarios