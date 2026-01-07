Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
nueve_integrantes_cjng_puebla_d3014aa5a9
Nacional

Caen nueve presuntos integrantes del CJNG en Puebla

Autoridades federales y estatales detuvieron en Tecamachalco, Puebla, a nueve hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación

  • 07
  • Enero
    2026

Un operativo conjunto entre fuerzas federales y estatales permitió la detención de nueve hombres señalados como presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el municipio de Tecamachalco, Puebla.

La acción fue resultado de trabajos de inteligencia e investigación que permitieron ubicar a un grupo identificado como generador de violencia en la región.

En el despliegue participaron elementos de la Secretaría de Marina, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

Enfrentamiento durante el operativo

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla, al momento de la intervención los agentes fueron agredidos con disparos de arma de fuego, por lo que las fuerzas de seguridad repelieron la agresión y lograron asegurar el inmueble donde se encontraban los sospechosos.

Cabe mencionar que no se reportaron bajas entre las fuerzas del orden, y el operativo concluyó con la detención de los nueve presuntos delincuentes.

Identidades y aseguramientos

Los detenidos fueron identificados como Eduardo N., alias “el Gordo”; Alex Rigoberto N., conocido como “el Temach”; Paulino N.; Ernesto Brayan N.; Miguel Ángel N.; Cristian N.; Javier N.; Uriel Hilario N. y José Miguel N.

Durante la acción se aseguraron dos vehículos, siete armas de fuego, siete cargadores, ocho chalecos tácticos con insignias del CJNG, así como cartuchos útiles y más de dos mil dosis de diversas drogas, entre ellas crystal, cocaína, piedra, heroína y mariguana.

Procedencia y situación legal

Los primeros reportes indican que los detenidos son originarios de estados como Baja California Sur, Veracruz y Oaxaca, lo que refuerza la línea de investigación sobre su posible traslado a Puebla para actividades delictivas.

Los implicados y los objetos asegurados fueron puestos a disposición de la autoridad ministerial correspondiente, donde se inició una carpeta de investigación por homicidio en grado de tentativa, delitos contra la salud y portación de armas de fuego de uso exclusivo sin licencia.

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

detenidos_garcia_9fd7d48357
Desarticulan banda dedicada al robo de motocicletas en García
EH_CONTEXTO_2026_01_07_T143929_199_bb7f67b837
Tekashi 6ix9ine celebra que compartirá prisión con Maduro
Zulma_Guzman_Castro_e7327b6dad
Detienen en Reino Unido a colombiana acusada envenenar a 2 niñas
publicidad

Últimas Noticias

louvre_01f1e27c99
Reabre completamente el Museo del Louvre tras fin de huelga
Whats_App_Image_2026_01_08_at_1_38_11_AM_462633f7ee
Avalan posponer venta de AHMSA, pero con condiciones
Whats_App_Image_2026_01_08_at_12_09_45_AM_16c8213b09
Entrega de petróleo a EUA equivale a 45 días de producción
publicidad

Más Vistas

EH_DOS_FOTOS_2026_01_06_T134859_424_46d73b0abd
¿Murió Bruce Willis? Esposa comparte mensaje y desata rumores
nl_presa_el_cuchillo_jpg_5177794d19
NL inicia 2026 con 31% menos de agua; prevén año seco
nl_tandas_millonarias_ingrid_2111851cb4
Círculo cercano a 'Ingrid' bajo la lupa por fraude de tandas
publicidad
×