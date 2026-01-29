Caen presuntos ladrones de cajas fuertes de negocios de Saltillo

Tres personas señaladas como presuntos integrantes de una banda dedicada al robo de cajas fuertes en negocios de Saltillo fueron detenidas en la ciudad de Monterrey, en posesión de droga y más de $32 mil pesos en efectivo, además de contar con una orden de aprehensión vigente por robo calificado en Coahuila.

Las detenciones se realizaron en dos hechos distintos durante operativos de prevención de la Policía de Monterrey.

En el primero, fueron capturados Claudia Lizette D., de 39 años, y Carlos Gaspar R., de 44, en el cruce de Pablo González Garza y La Barca, en la colonia Mitras Sur, luego de que intentaran evadir a los oficiales a bordo de un vehículo Mini Cooper.

Durante la revisión, los agentes les aseguraron ocho envoltorios con hierba verde con características de la marihuana, dos dosis de una sustancia sólida similar a la cocaína en piedra, así como $32 mil pesos en efectivo, por lo que fueron puestos a disposición de las autoridades.

Horas más tarde, fue detenido Manuel L., de 60 años, en el cruce de Aramberri e Ignacio L. Vallarta, en el centro de Monterrey, cuando conducía una camioneta Ford Windstar de manera sospechosa.

Al ser inspeccionado, se le localizaron ocho envoltorios con una sustancia sólida con características similares a la cocaína en piedra.

De acuerdo con las investigaciones, los tres detenidos coinciden con el perfil de personas que presuntamente participaron en robos de cajas fuertes en establecimientos comerciales de Saltillo, donde habrían obtenido importantes sumas de dinero tras realizar boquetes en las paredes de los negocios.

Las autoridades informaron que los implicados también podrían estar relacionados con hechos similares ocurridos en comercios de las colonias Obispado y Vista Hermosa, en Monterrey, por lo que las indagatorias continúan para ubicar al resto de los integrantes de la banda.

Los detenidos fueron trasladados a las instalaciones de la Policía de Monterrey y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, mientras se da cumplimiento a la orden de aprehensión emitida por autoridades de Coahuila.

