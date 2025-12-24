Caen secuestros 24% durante noviembre en México, según reporte

Los secuestros en México registraron una disminución del 24.3% durante noviembre de 2025, de acuerdo con el más reciente Reporte Nacional de Secuestro elaborado por la organización civil Alto al Secuestro.

A pesar de la baja mensual, el informe alerta sobre una amplia brecha entre las cifras ciudadanas y los datos oficiales.

Menos casos y víctimas en un mes

El documento, difundido este miércoles, detalla que en noviembre se contabilizaron 103 secuestros a nivel nacional, lo que representa 33 casos menos que los 136 registrados en octubre.

En cuanto a víctimas, la cifra pasó de 225 a 199 personas, una reducción del 5.2%.

Estados con mayor incidencia

Sinaloa encabezó la lista de entidades con más secuestros durante el mes, con 12 casos, seguido del Estado de México con 11. Chihuahua y Veracruz reportaron 10 cada uno, mientras que Sonora registró nueve y Quintana Roo seis.

Por el contrario, diez estados no reportaron ningún secuestro en noviembre: Aguascalientes, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Durango, Hidalgo, Querétaro, Tamaulipas y Yucatán.

Tasas y focos de alerta

Al medir la incidencia por cada 100 mil habitantes, Sinaloa se mantuvo en el primer lugar, seguido de Quintana Roo, Sonora y Chihuahua. Otras entidades que superaron el promedio nacional fueron Nayarit, Tlaxcala, Tabasco, Veracruz, Baja California, Oaxaca y Michoacán.

Secuestros de migrantes y casos masivos

El reporte también documentó seis secuestros de migrantes durante noviembre, todos ocurridos en Chihuahua, con un total de 33 víctimas.

Además, se registraron seis secuestros masivos en Chiapas, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Zacatecas, que dejaron 45 personas afectadas.

Al excluir los casos relacionados con migrantes, la disminución mensual sería aún mayor: 97 secuestros frente a los 133 de octubre, lo que equivale a una caída del 27.1%.

Diferencias con cifras oficiales

Alto al Secuestro advirtió una discrepancia significativa entre sus registros y los datos de las autoridades.

De las 199 víctimas contabilizadas en noviembre, solo 73 aparecen en los reportes oficiales, lo que deja fuera al 63.3% de los casos, detectados a través de medios de comunicación.

Panorama anual

Entre octubre de 2024 y noviembre de 2025, la organización estimó un total de 2,305 secuestros en el país, con un promedio de 5.4 casos diarios y casi 38 a la semana, lo que refleja que, pese a la baja reciente, el delito sigue siendo un problema de alto impacto.

