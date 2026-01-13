Podcast
Cae_familia_por_robos_notaria_Monterrey_0a6a7485cb
Nuevo León

Caen miembros de una familia por robo a notarías de Monterrey

Autoridades capturaron a las personas durante los respectivos hechos delictivos. Sin embargo, se investiga si estas personas figuran como víctimas de chantaje

Cinco integrantes de una misma familia fueron detenidos por elementos de la Policía de Monterrey, tras ser señalados como presuntos responsables de robos a notarías, en hechos distintos registrados en el municipio.

Sorprenden a hombre durante sustracción de caja fuerte

El primer caso ocurrió en el cruce de las calles París y Mirados, en la colonia Mirador, donde se ubica la Notaría Pública número 105. En el lugar fue detenido Marcos Manuel “M”, de 50 años de edad, quien fue sorprendido al interior del inmueble cuando presuntamente intentaba sustraer una caja fuerte.

Cae-familia-por-robos-notaria-Monterrey.jpg

De acuerdo con el reporte, un ciudadano solicitó apoyo a los oficiales al percatarse de que el hombre se encontraba dentro de la notaría cometiendo el robo. Los elementos ingresaron al local tras romper los cristales y lograron su detención.

Cae-familia-por-robos-notaria-Monterrey.jpg

Las autoridades presumen que Marcos Manuel “M” estaría relacionado con al menos otros dos robos a notarías ocurridos durante el mes de diciembre, uno más en la colonia Mirador y otro en la colonia San Jerónimo, específicamente en la Notaría Pública número 122, donde presuntamente robó dinero en efectivo.

También podría interesarte: Roban notarías y oficinas de abogados en San Jerónimo, Monterrey

Capturan a esposa e hijos en flagrancia 

A la par de la primera detención, se recibió un reporte sobre cuatro personas que realizaban un robo en la Notaría Pública número 44, ubicada en el cruce de las calles Reforma y Eduardo Aguirre, en la colonia Mitras Centro.

El dueño del inmueble señaló que los sospechosos habrían ingresado al lugar forzando las puertas. En el sitio fueron detenidos Adelina “N, de 54 años; Christopher Alejandro D, de 25; Antonio T de 40; y Fátima S, de 18 años, quienes resultaron ser la esposa e hijos del primer detenido.

Cae-familia-por-robos-notaria-Monterrey.jpg

No obstante, las autoridades investigan si los presuntos responsables también podrían haber sido víctimas de chantaje, al ser obligados a cometer los delitos a cambio de trabajo.

Mientras tanto, los cinco detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público.


