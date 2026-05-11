Podcast
Reporte Ciudadano
Cerrar X
EH_DOS_FOTOS_2026_05_11_T134146_402_c4f40e8579
Nacional

Caen 32 por reventa y robos en conciertos de BTS

Operativo en el Estadio GNP dejó 30 detenidos por boletos y dos más por robo de celulares durante las tres fechas en CDMX

  • 11
  • Mayo
    2026

El operativo de seguridad implementado durante los tres conciertos de BTS en el Estadio GNP de la alcaldía Iztacalco, en Ciudad de México, dejó un saldo de 32 personas detenidas, de las cuales 30 fueron aseguradas por probable reventa de boletos y dos más por robo de teléfonos celulares.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina informó que las acciones se realizaron en las inmediaciones del recinto, en la colonia Granjas México, como parte del dispositivo desplegado durante las fechas del “BTS World Tour Arirang 2026”.

Detectan reventa en las tres fechas

De acuerdo con el reporte oficial, los agentes identificaron a personas que presuntamente ofrecían boletos a precios superiores a los de taquilla y posiblemente falsos.

Las detenciones por esta falta se registraron de forma escalonada: 14 personas fueron aseguradas el 7 de mayo, 10 más el 9 de mayo y otras seis el 10 de mayo.

En total, fueron detenidos 30 hombres y mujeres, entre ellos 13 menores de edad. Además, 13 de los arrestados contaban con antecedentes previos por la misma falta cívica.

terbgrb.JPG

Las personas detenidas por reventa fueron puestas a disposición del Juez Cívico, instancia encargada de determinar las sanciones correspondientes conforme a la normativa vigente.

Robo de celulares en la Puerta 6

Durante el primer concierto, el 7 de mayo, elementos de seguridad también capturaron a un hombre de 33 años y a una adolescente de 16, señalados por presuntamente robar teléfonos celulares a asistentes durante la salida del estadio, a la altura de la Puerta 6.

Las víctimas identificaron a ambos en el lugar, lo que permitió su detención inmediata.

Los dos sospechosos fueron puestos a disposición del Ministerio Público junto con dos dispositivos móviles recuperados, luego de la lectura de sus derechos.

La SSC también indicó que personal de tránsito apoyó con labores de vialidad en avenidas cercanas, mientras que el despliegue policial se mantuvo hasta concluir el desfogue total de asistentes en cada una de las presentaciones.

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

inter_dea_terry_cole_0693a3125b
'Acusación contra Rocha Moya es solo el inicio en México': DEA
EH_UNA_FOTO_2026_05_12_T165505_148_64eddc48a6
García Harfuch rechaza versión sobre operación de CIA en México
cbad49f1_d37b_49b6_928b_2a4297e40aed_0e8f3f487c
Reynosa pide precaución por trabajos viales en bulevares
publicidad

Últimas Noticias

nl_murat_694ab63451
Morena ve fuerte su marca en NL rumbo a gubernatura
20260512_06_secretariadesalud_personal_enfermeria_06_e5c54e07d4
Reconoce Salud NL a personal de enfermería en su día
Whats_App_Image_2026_05_12_at_9_57_14_PM_21842724b4
Promedia IMSS NL una cirugía de trasplante al día en 2026
publicidad

Más Vistas

cae_nl_lider_cartel_noreste_f25066ac1a
Confirma Harfuch captura de líder de célula criminal en NL
EH_MARCA_DE_AGUA_12_6eba59eb04
Violento desalojo a obreros de AHMSA deja detenidos y heridos
final_toluca_tigres_035b65e5f8
Concacaf cambia horario de la Final entre Toluca y Tigres
publicidad
×