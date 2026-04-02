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Gobierno rechaza informe de ONU sobre desapariciones forzadas

Aseguró que la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas, provocaron el rechazo de la administración federal

  • 02
  • Abril
    2026

El Gobierno de México rechazó el informe emitido por la Organización de las Naciones Unidas sobre el Comité de Desapariciones Forzadas al omitir avances contra los casos desde 2018.

A través de un comunicado, se dio a conocer que la administración consideró el documento como tendencioso debido a que no se tomaron en cuenta las observaciones, análisis y actualizaciones presentadas por el Gobierno de México.

"Omite considerar los esfuerzos institucionales presentados el pasado 27 de marzo, y lamentamos que haya rechazado estudiar la información actualizada proporcionada por el Estado mexicano antes de publicar su resolución."

Aseguró que la falta de rigor jurídico en la argumentación del CED, así como la ligereza de sus premisas, provocaron esta postura de la administración federal.

"El Gobierno de México no tolera, permite ni ordena desapariciones forzadas. Además, resaltamos que en esta administración se ha emprendido una reforma legislativa e institucional, en coordinación con colectivos de familiares, para atender este flagelo."

Afirmó que la aprobación de herramientas como la Alerta Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, la Plataforma Única de Identidad y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses fueron producto de un proceso efectuado en conjunto con los familiares de las víctimas.

Además, se estipuló que México está abierto a la cooperación técnica internacional, pero no a partir de premisas que no reflejan su realidad actual.

 


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