Alista Gobierno reunión con Alto Comisionado de ONU tras informe

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que sostendrá una reunión con el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, en medio de la controversia generada por el reciente informe del Comité contra las Desapariciones Forzadas (CED).

Durante su conferencia matutina, la mandataria dejó claro que el encuentro se realizará pese al desacuerdo del gobierno mexicano con las conclusiones del organismo internacional.

“Sí vamos a tener una reunión… es importante que se sepa que rechazamos el informe, pero eso no quiere decir que no tengamos comunicación con la Comisión y organismos de Naciones Unidas”, afirmó.

Rechazo al informe del CED

Sheinbaum cuestionó el contenido del documento, el cual señala “indicios fundados” de desapariciones forzadas como posibles crímenes de lesa humanidad en México.

Sostuvo que el informe carece de sustento y presenta una interpretación equivocada de la realidad actual.

Acusó al comité de “criticar sin fundamento” y de actuar con un sesgo político, además de señalar que “extrapoló cifras de periodos anteriores” para construir su diagnóstico.

La titular del Ejecutivo federal enfatizó que, en la actualidad, las desapariciones están vinculadas principalmente al crimen organizado y no a acciones sistemáticas del Estado.

Reiteró que su administración mantiene una estrategia enfocada en combatir la impunidad y atender a las víctimas.

“No es una política de Estado actual”, subrayó.

Diálogo con organismos internacionales

Pese a las críticas, Sheinbaum insistió en que México mantendrá la cooperación con instancias internacionales de derechos humanos.

“Trabajamos con el Comité de expertos de la oficina del Alto Comisionado de la ONU en México”, señaló.

La reunión con Türk buscará, dijo, exponer la postura del gobierno y fortalecer el diálogo institucional.

Para preparar la respuesta oficial, la titular del Poder Ejecutivo Federal informó que se conformó un grupo de trabajo integrado por dependencias clave, entre ellas la Secretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad.

También participa el exministro Arturo Zaldívar.

Este grupo analiza el informe para definir una ruta de acción enfocada en la atención a víctimas y posibles reformas legales.

“Estamos revisando el informe para dar los argumentos en el plan de trabajo: cómo atendemos a las familias, cómo cambiamos la ley para garantizar la justicia y la verdad”, explicó.

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