Califica Presidencia como 'cordial' reunión con EUA y Canadá

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró este lunes que la breve reunión que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, se realizó en un ambiente “muy cordial” y con “mucho respeto hacia México”.

El acercamiento ocurrió el pasado viernes en Washington, después del sorteo de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Según explicó la mandataria, no se trató de un encuentro político, sino de una conversación protocolaria derivada del evento deportivo.

“Era un evento no formalmente político, sino relacionado con el fútbol, el deporte. Y lo que se vio fue una buena relación entre los tres países”, afirmó.

Trump habló de temas comerciales, pero sin agenda formal

Sheinbaum confirmó que Trump mencionó algunos asuntos comerciales durante la charla, aunque aclaró que no existe una reunión bilateral programada por ahora.

“Quedamos de seguir trabajando y, cuando vayamos avanzando más, ya podemos informarles más”, señaló la presidenta.

El encuentro se dio en medio de tensiones regionales, luego de que Trump insinuara que podría dejar expirar el T-MEC, que debe revisarse en 2026. Horas antes de coincidir con Sheinbaum y Carney, el mandatario estadounidense advirtió:

“Vence en aproximadamente un año, y lo dejaremos vencer o tal vez lleguemos a otro acuerdo con México y Canadá”.

También acusó que ambos países “se han aprovechado” de Estados Unidos en administraciones anteriores.

“Coordinación sin subordinación”: la línea de Sheinbaum

La mandataria destacó que su gobierno mantendrá una política exterior basada en tres principios:

Mantener una buena relación con Estados Unidos.

Defender a los 40 millones de mexicanos que viven en ese país.

Privilegiar el acuerdo sobre la confrontación.

Sheinbaum fue enfática en que la cooperación con Washington debe darse sin comprometer la soberanía mexicana.

“México siempre tiene que buscar una buena relación con Estados Unidos. ¿Cómo se da la relación? Con principios, sin subordinación. Lo que hemos dejado claro es coordinación sin subordinación”, recalcó.

Agregó que, aunque pueden existir desacuerdos, mantendrá la postura de diálogo y cooperación:

“Creo que siempre tenemos que buscar una buena relación”.

Sheinbaum retoma el sorteo: “No nos quedó tan mal el grupo”

Durante la conferencia matutina, la mandataria también habló sobre el resultado del sorteo mundialista, en el que México quedó ubicado en el Grupo A, junto con:

Sudáfrica (rival del partido inaugural)

Corea del Sur

Un equipo europeo por definirse

“No nos quedó tan mal el grupo y mucha suerte a la selección”, expresó.

