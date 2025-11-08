Canciller De la Fuente representará a México en la CELAC

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente viajará este sábado a Santa Marta, Colombia, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE), que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre.

COMUNICADO. "Participará canciller De la Fuente en la IV Cumbre CELAC-UE, en Santa Marta, Colombia".https://t.co/rShRX1MnWl pic.twitter.com/5Z2aqLGP48 — Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 8, 2025

De acuerdo con la cancillería, la presencia del secretario en este encuentro reafirma el interés de México en fortalecer el diálogo político regional y su compromiso con la cooperación birregional con la Unión Europea, considerada un socio estratégico en materia económica y diplomática.

La SRE subrayó que la participación mexicana responde al papel activo del país en los foros internacionales, así como a su impulso por promover una agenda global compartida basada en el desarrollo sostenible, la paz y la cooperación multilateral.

La Cumbre CELAC-UE, creada en 2013, reúne a los 60 Estados de ambas regiones con el objetivo de fomentar el entendimiento mutuo y coordinar acciones conjuntas en temas económicos, sociales y ambientales.

