Canciller De la Fuente representará a México en la CELAC
Noviembre
2025
La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que, en representación de la presidenta Claudia Sheinbaum, el canciller Juan Ramón de la Fuente viajará este sábado a Santa Marta, Colombia, para participar en la IV Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)-Unión Europea (UE), que se llevará a cabo los días 9 y 10 de noviembre.
COMUNICADO. "Participará canciller De la Fuente en la IV Cumbre CELAC-UE, en Santa Marta, Colombia".https://t.co/rShRX1MnWl pic.twitter.com/5Z2aqLGP48— Relaciones Exteriores (@SRE_mx) November 8, 2025
De acuerdo con la cancillería, la presencia del secretario en este encuentro reafirma el interés de México en fortalecer el diálogo político regional y su compromiso con la cooperación birregional con la Unión Europea, considerada un socio estratégico en materia económica y diplomática.
La SRE subrayó que la participación mexicana responde al papel activo del país en los foros internacionales, así como a su impulso por promover una agenda global compartida basada en el desarrollo sostenible, la paz y la cooperación multilateral.
La Cumbre CELAC-UE, creada en 2013, reúne a los 60 Estados de ambas regiones con el objetivo de fomentar el entendimiento mutuo y coordinar acciones conjuntas en temas económicos, sociales y ambientales.
