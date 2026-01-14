Podcast
Nacional

México y Japón refuerzan alianza estratégica y comercial

El canciller Juan Ramón de la Fuente y el ministro japonés Iwao Horii acordaron fortalecer inversión, comercio y cooperación bilateral

  • 14
  • Enero
    2026

El secretario de Relaciones Exteriores, Juan Ramón de la Fuente, sostuvo una reunión con el ministro de Estado de Relaciones Exteriores de Japón, Iwao Horii, para profundizar la relación bilateral entre ambos países y fortalecer la cooperación económica y diplomática.

Durante el encuentro, realizado en la sede de la SRE, los diplomáticos destacaron la inversión de empresas japonesas en México y los proyectos de cooperación para el desarrollo como ejes centrales de la relación bilateral.

A través de sus redes sociales, la Cancillería informó que el diálogo se centró en impulsar nuevas oportunidades económicas y consolidar los vínculos entre ambas naciones.

Japón, socio estratégico para México

El canciller De la Fuente subrayó la importancia de Japón como socio estratégico, así como la convergencia entre ambos países en temas globales como el desarme y la no proliferación de armas nucleares.

Asimismo, ambas partes coincidieron en que el contexto actual es propicio para profundizar la relación diplomática y fortalecer el intercambio comercial.

Participación diplomática de alto nivel

En la reunión también participaron la subsecretaria de Relaciones Exteriores, María Teresa Mercado, y el embajador de Japón en México, Kozo Honsei, lo que reflejó el alto nivel del encuentro bilateral.

Previamente, el 12 de enero, Iwao Horii encabezó una delegación japonesa que se reunió con senadores mexicanos, a quienes solicitó impulsar la inversión japonesa y fortalecer los lazos bilaterales ante los desafíos del sistema multilateral.

Horii señaló que la Copa Mundial de Futbol 2026, con partidos de la selección japonesa en Monterrey, representa una oportunidad clave para promover el intercambio entre ambas naciones.

Comercio bilateral en crecimiento

El presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, Alejandro Murat, destacó que la relación México-Japón se fortalece en un contexto de incertidumbre global, mientras que el senador Cuauhtémoc Ochoa Fernández subrayó que México ofrece un entorno seguro para la inversión internacional.

Actualmente, el comercio bilateral se ha duplicado, con más del 90% de los bienes intercambiados libres de aranceles.

Japón es el principal inversionista en México y su sexto socio comercial a nivel global, con más de mil 500 empresas japonesas que generan alrededor de 90 mil empleos en el país.


