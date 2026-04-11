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Nacional

Velasco y embajador de EUA acuerdan fortalecer cooperación

El nuevo canciller mexicano sostuvo su primer encuentro con el embajador Ronald Johnson para revisar la agenda bilateral y reafirmar compromisos conjuntos

  • 11
  • Abril
    2026

El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco, sostuvo una reunión con el embajador de Estados Unidos en el país, Ronald Johnson, pocos días después de haber asumido el cargo.

De acuerdo con la dependencia federal, el encuentro se llevó a cabo durante la semana en las oficinas de la cancillería, donde ambas partes dialogaron sobre diversos temas de la agenda bilateral.

Agenda bilateral y cooperación

A través de un mensaje en redes sociales, la SRE informó que la reunión tuvo como objetivo revisar los principales asuntos compartidos entre México y Estados Unidos.

Durante el encuentro, Velasco y Johnson reiteraron su compromiso de mantener una relación basada en la cooperación y la colaboración, con miras a fortalecer el bienestar y la prosperidad en ambos lados de la frontera.

El pasado 8 de marzo, Roberto Velasco asumió como canciller en sustitución de Juan Ramón de la Fuente, quien dejó el cargo por motivos de salud.

Tras su nombramiento, el embajador estadounidense felicitó públicamente al nuevo titular de la SRE, destacando la importancia de dar continuidad a la relación bilateral en un contexto político marcado por la cooperación entre los gobiernos de Donald Trump y Claudia Sheinbaum.

Trayectoria del nuevo canciller

Roberto Velasco cuenta con experiencia en política exterior y, desde 2020, se desempeñaba como subsecretario para América del Norte, donde coordinó mesas de trabajo en temas como seguridad, movilidad, economía y recursos hídricos.

Es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y cuenta con una maestría en Políticas Públicas por la Universidad de Chicago.

Además, recientemente fue reconocido como académico honoris causa por la Academia Mexicana de Derecho Internacional, donde destacó la importancia de la diplomacia y la cooperación internacional ante los retos geopolíticos actuales.


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